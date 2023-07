Il molisano Giuseppe Testa vince il Rally del Matese: “Era la mia prima volta”

Molisano di Cerce Maggiore, 29 anni, figlio d’arte. Questo il profilo del pilota Giuseppe Testa, vincitore assoluto, insieme al suo navigatore Gino Abatecola, della 10˚ dizione del Rally del Matese con un tempo di 41’55.0. Secondo gradino del podio per il binomio Riccardo Di Iuorio e Nicolò Lazzarini con un distacco di 1’05.1 dal primo equipaggio. Primi due gradini del podio conquistati da due Skoda Fabia della scuderia siciliana Ro Racing. Con un tempo di 43’44.5 la Skoda Fabia della scuderia Meteco Corse SRL e dell’equipaggio composto dal pilota Antonio Bucciarelli e navigatore Vincenzo Roma si aggiudicano il terzo gradino del podio.

“La mia prima volta al Rally del Matese, una competizione che però conoscevo già perché anni fa mio padre partecipò da pilota”. Questa la dichiarazione a caldo di Giuseppe Testa che ha letteralmente dominato la gara sin dalla prima Prova Speciale. Vittoria quella del binomio Testa-Abatecola che ha permesso loro di conquistare in anticipo anche la Coppa Italia.

Conquista in casa un bel quarto posto, sempre della categoria R5, anche il pilota matesino Enrico Girardi che con il suo navigatore Adriano Gioielli e la loro Skoda Fabia totalizzano un tempo di 44’10.4.

Dei 50 equipaggi in partenza solo in 25 hanno festeggiato l’arrivo insieme agli organizzatori, la New Matese MotorSport, e alle istituzioni locali che hanno premiato i vincitori.