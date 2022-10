Il molisano Francesco Mosca vince il premio al concorso Internazionale di fotografia Fokus13

Francesco Mosca, fotografo matrimonialista di Larino (Campobasso – Molise), è nominato vincitore assoluto per la categoria Matrimonio al concorso Internazionale di fotografia FOKUS13, tenutosi in Albania; unico italiano a vincere l’ambizioso riconoscimento in tale categoria, tra i 400 partecipanti al concorso.

La foto premiata è stata scattata con il drone sul lungomare di Termoli (Campobasso).

Già Maestro della fotografia italiana (tra i 10 fotografi italiani certificati dal Fondo Internazionale per la Fotografia come Master Qualified Italian Photographer), ambasciatore della fotografia Italiana in Albania quest’anno, così come in Cina (Lishiu 2015) e in Russia (Krasnodar 2016), va ad aggiungere, ai suoi già numerosi riconoscimenti tale conseguimento in Albania con la foto “a kiss with the wave”.

Ricordiamo che Francesco Mosca è anche tra i 300 fotografi europei Qualificati Master QEP – Master Qualified European Photographer, prestigiosa qualifica rilasciata dalla Federazione Europea di Fotografia e certificato IPP (Italian Professional Photographer); oltre che Medaglia d’oro al concorso Internazionale di Parigi (PX3 2016); Honorable Mention al concorso Internazionale di Mosca (Mifa 2016); Fotografo Qualificato Q.E.P. (Cat. Wedding, Portrait, Reportage); Fotografo Qualificato Q.I.P. (Cat. Matrimonio, Ritratto, Reportage).

Molti suoi lavori negli ultimi anni sono stati esposti in famose Mostre e Festival della Fotografia, a livello Internazionale vanno ricordate numerose mostre in località come Parigi, Bruxelles, Lourdes, Mosca, Londra, Lishiu (Cina), Fier, Tirana.