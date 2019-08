Il molisano Di Pietro accosta i Misteri ai fatti di Bibbiano e alla corruzione

Nuovo episodio dopo quello di Forza Nuova: indignati i cittadini campobassani

E’ la seconda volta che accade. Ma stavolta è forse ancor più grave. Perché ad accostare la tradizione dei Misteri a fatti di corruzione e alla vicenda di Bibbiano è stato un molisano. Antonio Di Pietro ha postato sui social intorno alle 12 di oggi, mercoledì 28 agosto, la solita immagine di un Diavolo dei Misteri con un bimbo (tra le foto più inflazionate del Corpus Domini) per riferirsi alla manifestazione “Angeli e Demoni”.

Ad inizio luglio fu Forza Nuova ad utilizzare un’immagine simile per mera propaganda e per attacchi squadristi (L’ARTICOLO QUI). Questa volta è stato il Di Pietro nazionale a scivolare su una buccia di banana. Ma, se nel primo caso poteva esserci la seppur fievole attenuante relativa alla mancata conoscenza della tradizione campobassana, questa volta non possono esserci scuse. Visto che Antonio Di Pietro sapeva benissimo a cosa si riferisse l’immagine che ha condiviso.

«I fatti di Bibbiano non sono isolati: emergono in tutta Italia – ha scritto Di Pietro – ingenti flussi di denaro pubblico, corruzione e conflitti di interesse tra assistenti sociali, magistrati, psicologi, politici e case famiglia. Risulta, in modo drammatico, che le famiglie in difficoltà non solo non vengono aiutate ma addirittura vengono private dei loro figli».

Anche questa volta lo spiacevole episodio ha suscitato l’indignazione dei cittadini campobassani che stanno chiedendo, sempre via social, le immediate scuse ad Antonio Di Pietro e l’ovvio passo indietro. Da parte nostra chiediamo, come già successo nel caso di Forza Nuova, l’immediato intervento del sindaco di Campobasso Roberto Gravina a tutela dell’onore e della tradizione campobassana.