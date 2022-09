“Il mistero delle voci bulgare”, tutto pronto per il nuovo appuntamento di Poietika

Ensemble di rare doti artistiche, il Mistero delle Voci Bulgare (Le Mystere des Voix Bulgares) sarà ospite di Poietika Art Festival ‘la parola è donna’, mercoledì 28 settembre sul palco del Teatro Savoia.

Noto in passato come Coro Vocale Femminile della Televisione di Stato Bulgara, rappresenta davvero una delle storie di successo più sorprendenti della musica. Creato all’inizio degli anni Cinquanta, il produttore musicale svizzero Marcel Cellier scoprì la bellezza delle canzoni popolari bulgare, delle loro voci uniche e delle loro capacità corali e nel 1975 ha pubblicato il loro primo album dal titolo “Le Mystere des Voix Bulgares Volume I”. L’album divenne presto un best seller. Nel 1987 venne pubblicato il Volume II dall’etichetta britannica 4AD, album che nel 1990 è stato premiato con il Grammy Award come Migliore registrazione Folk Tradizionale.

Descritto come “il connubio tra l’avanguardia e il Medioevo”, la magia dell’ensemble deriva nel padroneggiare le diverse e secolari tradizioni vocali della Bulgaria, suonando allo stesso tempo in modo sorprendentemente moderno e originale, grazie all’esclusiva struttura della musica corale – a più parti – e al suo stile di canto che trasformano “il suono collettivo in strani colori, diversi dalla voce umana”.

Nel maggio 2018, The Mystery of The Bulgarian Voices hanno pubblicato il suo primo album di nuove registrazioni in studio in oltre due decenni, intitolato “BooCheeMish”, Il disco vede la partecipazione straordinaria di Lisa Gerrard, cantante di origini australiane nota al grande pubblico per aver co-fondato i Dead Can Dance, per le innumerevoli collaborazioni con Hans Zimmer (Il Gladiatore, Insider) ed Ennio Morricone (Fateless). Fondato nel 1952, con oltre 1.250 concerti fuori dai confini nazionali e numerose partecipazioni a festival musicali in tutto il mondo, il coro si è esibito nelle più prestigiose sale da concerto internazionali, collaborando con artisti come Elizabeth Fraser dei Cocteau Twins, U2, Kate Bush, il rapper Drake. In Italia si ricorda la storica collaborazione con Elio e le Storie Tese nella canzone Pippero contenuta nell’album “İtalyan, Rum Casusu Çıktı” del 1992.

Il 2022 segna il 70° anniversario del coro. Per celebrare questa occasione speciale, il Mistero delle Voci Bulgare a Campobasso renderà un tributo speciale alla vasta gamma di compositori di talento che hanno arrangiato la musica per il coro, introducendo alcuni “classici d’oro” nel loro repertorio. A dirigere il coro da 25 anni è Dora Hristova, diplomata al National Music Academy “Prof. Pancho Vladigerov” e da anni impegnata nel perfezionamento della musica corale contemporanea. Il Coro femminile Mistero delle Voci Bulgare è stato nominato Ambasciatore Culturale nel paesi della UE dalla Federazione Internazionale dei Cori della Unione Europea.

Poietika Ar Festival è finanziato e prodotto dalla Regione Molise e dalla Fondazione Molise Cultura. Info e prevendite: www.poietika.it