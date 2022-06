Il mistero della testa della statua romana ritrovata a Isernia

Nel corso degli scavi per la frana delle mura di via Occudentale, a Isernia fu ritrovata la testa di un’antica statua romana, da qualcuno attribuita addirittura ad Augusto. Non è così, il perché lo spiega Franco Valente, architetto ma, soprattutto, studioso e ricercatore.

Per lui non solo l’attribuzione fu un errore, ma c’è qualcosa che non torna nell’intera vicenda e afferma: “Prima una superficiale attribuzione all’imperatore Augusto, poi da oltre un anno è calato il silenzio sull’importante scoperta nella discarica medioevale del Castello longobardo di Isernia. Dopo il suo momentaneo ritorno alla luce è stata portata nel Museo di S. Maria delle Monache.

Tutto il mondo si era occupato della scoperta, ma poi, con il passre del tempo, non c’è stato un solo studioso disposto a giurare che quella fosse la testa del più famoso degli imperatori romani. Quando Raffaele Garrucci, il gesuita grande avversario di Teodoro Mommsen nella interpretazione delle epigrafi, venne a Isernia per studiare le lapidi dell’antica Aesernia (“La storia di Isernia, raccolta dagli antichi monumenti” 1848) fu ospitato dai signori Laurelli che gli fecero conoscere alcune epigrafi che erano nel loro palazzo e tra esse quella di Abullius Dexter: “L. ABVLLIUS DEXTER MACELLVM PORTICVM CALCIDICVM CUM SVIS ORNAMENTIS LOCO ET PECVNIA SVA FECIT”.

Chi era questo Lucius Abullius Dexter che costruì a proprie spese (“sua pecunia”) in Isernia un “Macellum”, un “Porticus” e un “Calcidicum”, ornandoli con una serie di statue (“cum suis ornamentis”)?

Questo è un importante suggerimento per dare soluzione al mistero della testa ritrovata a pochi metri da Palazzo Laurelli, su via occidentale.

Avremo tempo per tornare a parlare di lui e delle cose che fece a Isernia, ma oggi è di assoluta gravità che il reperto non sia esposto al pubblico. In tutta l’Italia vi è una esplosione di iniziative che si incentrano nei Musei Archeologici. Solo a Isernia niente!

A Isernia sono ormai quattro anni che il Museo Archeologico di S. Maria delle Monache è chiuso al pubblico ed è vietato agli studiosi di osservare il prezioso materiale che dovrebbe essere il fiore all’occhiello della Città.

Quattro anni per spostare le pietre del lapidario e dare loro una degna sistemazione sono un po’ troppi. Neanche per la sistemazione del Museo delle Terme a Roma, uno dei più importanti d’Italia, c’è voluto tanto tempo. Cosa volete dall’Assessore alla Cultura di Isernia se l’Amministrazione Comunale non viene considerata come esistente in vita…

In un’altra città qualcuno si sarebbe alterato. A Isernia si digerisce tutto e della chiusura del Museo di S. Maria delle Monache non frega niente a nessuno. Intanto sarebbe opportuno che qualche politico isernino si facesse portavoce presso il Ministero per i Beni Culturali per far riportare a Isernia la lapide di ABULLIUS DEXTER che, non si sa per quale motivo, pare sia esposta nel Museo Sannitico di Campobasso. Qualcuno mi dica che non è vero…”.