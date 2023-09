Il mistero della lupa ‘aggressiva’: storia di coesistenza e rispetto

Catturato l’esemplare al quale vengono attribuite aggressioni a persone fra Molise e Abruzzo. L’Oipa invita a fare riflessioni

In una notte carica di suspense, gli operatori del Parco Nazionale della Maiella sono riusciti nell’impresa di catturare una lupa, forse la stessa che aveva seminato apprensione nelle settimane precedenti tra gli abitanti di Vasto e San Salvo.

È un capitolo inquietante di una storia breve e ora spetta alle indagini genetiche svelare il mistero e stabilire con certezza se questo esemplare sia l’artefice delle incursioni che hanno scosso la comunità.

La lupa, per ora, è al sicuro, trasferita nell’area faunistica di Pretoro, inaccessibile al pubblico, in attesa di rivelare i suoi segreti e la sua identità. Nel frattempo, l’Organizzazione Internazionale Protezione Animali (OIPA) offre un importante vademecum per guidare le comunità coinvolte nella coesistenza con i lupi.

Prima di tutto, è essenziale ricordare che il lupo è una specie protetta dalle leggi nazionali e dell’Unione Europea. Non può essere cacciato o ucciso, a meno che non sia coinvolto in situazioni eccezionali che minacciano la sicurezza umana.

Il lupo è un animale timido, non rappresenta una minaccia per gli esseri umani. Caccia per sopravvivere, poiché è un predatore, e talvolta può avvicinarsi alle zone abitate, soprattutto di notte.

L’espansione del lupo in Italia negli ultimi quarant’anni è stata un risultato naturale, senza l’intervento umano nel ripopolamento. La paura del lupo, tuttavia, ha spinto alcune persone a compiere azioni irresponsabili, che possono comportare conseguenze legali gravi.

Il presidente dell’OIPA, Massimo Comparotto, sottolinea l’importanza della convivenza pacifica con il lupo e la necessità di evitare allarmi e false notizie. Una coscienza civile e una legge attenta al benessere animale devono guidare il nostro comportamento.

Ecco alcuni consigli utili per coloro che vivono in zone con la presenza del lupo:

Non tenere i cani legati, come prescritto dalla legge in molte regioni.

Evitare di lasciare cibo per la fauna selvatica.

Tenere gli animali domestici in luoghi chiusi durante la notte.

Non lasciare resti di animali vicino alle case.

Non depositare rifiuti organici come placenta e carcasse vicino alle stalle.

Non lasciare avanzi di cibo nelle colonie feline.

In caso di incontro ravvicinato con un lupo:

Parlare ad alta voce e agitare le braccia per allontanarlo.

Se il lupo è lontano, rimanere in silenzio e non interferire.

Non seguire le tracce del lupo o disturbarlo.

Tenere il cane al guinzaglio quando si è in territori popolati da fauna selvatica.

La storia del lupo a San Salvo è un richiamo alla nostra responsabilità di proteggere la biodiversità e coesistere con le specie selvatiche. Solo attraverso il rispetto delle leggi e delle creature che condividono la nostra terra possiamo assicurare un futuro armonioso per tutti.