«Il mio sogno è venire a vivere a Termoli per inebriarmi dei suoi colori e sapori»

Le emozioni di una nostra lettrice che ci scrive dopo la pubblicazione del video dell’alba di Termoli

REDAZIONE TERMO

«Ho visto il video sull’alba di Termoli. Conoscono molto bene la bellezza delle sue albe e dei suoi tramonti. Adoro quella terra, quel paese fatto di emozioni». Inizia cosi il messaggio inviato alla redazione da una nostra lettrice che dopo aver visto l’articolo pubblicato ieri (QUI) che mostrava le immagini di una favolosa alba su Termoli ha voluto scriverci per raccontarci le sue emozioni legate alla nostra cittàò. «Vengo a Termoli ormai da tanti anni sia d estate che in inverno prendendo alloggio all’Hotel Meridiano. Il mio sogno è venire a vivere a Termoli per inebriarmi dei suoi colori e dei suoi sapori per godere del mare e del vento per estasiarmi ancora e ancora davanti ai trabucchi. Sono una scrittrice e due dei miei libri traggono spunto proprio da Termoli e dalla terra meravigliosa del Molise e dell ‘Abruzzo. Se si tratta di Termoli non posso trattenermi».