‘Il mio nome è Tempesta. Il delitto Matteotti’ di scena il 22 all’auditorium Unità d’Italia

Ci sono eventi che cambiano la storia. Il delitto Matteotti è uno di questi. Lo spettacolo ‘Il mio nome è Tempesta. Il delitto Matteotti’, vincitore della XVIII edizione del Premio Matteotti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, approda sabato 22 aprile 2023 all’Auditorium ‘Unità d’Italia’ di Isernia, con una doppia rappresentazione, in programma alle ore 11 per gli studenti delle scuole superiori della città, e alle ore 21 per la cittadinanza.

Un’iniziativa organizzata dalla Pro Loco ‘Città di Isernia’, con il Patrocinio e il sostegno del Comune di Isernia.