“Il mio amico Tumory”, la commovente storia di Simone

Presentato a San Giuliano del Sannio il libro che racconta la malattia: dal dolore, alle emozioni, fino alla guarigione

Una storia incredibile, commovente e dal lieto fine. Una storia raccontata in un libro dall’autore di questa vicenda. Si chiama Simone Ficocelli e le sue emozioni e la sua esperienza le ha messe nero su bianco nel libro “Il mio amico Tumory”. Presentato ieri pomeriggio, domenica 24 febbraio, a San Giuliano del Sannio. Lui vive a Sepino, ma la mamma è proprio di San Giuliano. Il calvario di Simone inizia due anni fa quando, all’età di 17 anni, gli viene diagnosticato il Linfoma di Hodgkin, una forma di leucemia. Per curarsi è stato costretto ai noti viaggi della speranza, effettuati principalmente a Pescara. E proprio nell’ospedale abruzzese ha subito l’intervento che gli ha salvato la vita. Per Simone tanta chemioterapia fino al 6 agosto del 2019 quando ha ultimato il suo 12° ciclo. La tac-pec questa volta ha dato l’esito tanto atteso. Simone è guarito. Subito dopo l’idea di raccontare la sua lotta contro il morbo di Hodgkin in un libro scritto in collaborazione con l’Ail e una parte del ricavato delle vendite sarà devoluto all’Ail.

Simone è un ragazzo incredibile – raccontano gli amici – tanta forza e tanta maturità, ma, come spesso sottolinea lui, è dovuto crescere più in fretta dei suoi coetanei. Un ragazzo che ha affrontato con coraggio la malattia, anche grazie all’amore, all’affetto e alla vicinanza della sua famiglia e dei suoi amici che non lo hanno mai lasciato solo.

Il libro, del quale alcuni brani sono stati letti dai suoi amici di San Giuliano e dal suo compagno di classe, è la cronaca di questa sua esperienza di vita: di quello che ha passato, una descrizione della situazione sanitaria degli ospedali, dei sentimenti, di come la sua famiglia ha vissuto con lui. Dalla perdita del suo amato nonno, a quella di un “amico di malattia” conosciuto in ospedale ma che non ce l’ha fatta. Nel libro narra una storia tra Tumory (la malattia), Chemy (la chemioterapia) e Peppino (il tubo che dal braccio arrivava in gola per la chemio. La professoressa Carmela Di Soccio è stata la moderatrice dell’incontro che si è svolto ieri a San Giuliano: sono intervenuti anche Mariagrazia Luciano, presidente dell’Ail Molise, i genitori dell’amico deceduto, Simone stesso che ha dispensato lezioni di speranza a tutti. Il libro, una parte del cui ricavato, come detto, sarà devoluto all’Ail, è possibile trovarlo su Amazon. “Il mio amico Tumory” fa bene al cuore.