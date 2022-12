Il ministro Sangiuliano ad Agnone: «La mia famiglia è nata qui, porto il Molise nel cuore»

“Porto il Molise nel cuore, perché le mie sono origini molisane, mia madre è nata ad Agnone, come mio nonno e i miei zii.

Agnone, e l’intero Molise, sarà un punto su cui io mi concentrerò, affinché il Ministero della Cultura possa portare su questo territorio delle opportunità di crescita”.

Così il ministro Gennaro Sangiuliano all’Ansa Molise al termine della visita alla Ponteficia Fonderia Marinelli. “La cultura – ha aggiunto – è anche un grande fattore economico di sviluppo e questo territorio, che io conosco, ha delle enormi potenzialità sul piano culturale perché questo territorio e la gente che lo abita ha le stigmate di una cultura antica, di grande tradizione”.

“Gli agnonesi, e più in generale i molisani, si sono fatti onore in tutto il mondo attraverso il fenomeno dell’emigrazione in America Latina, nel Nord America dove hanno portato la loro cultura.

Ora noi dobbiamo farla riemergere, far sì che il Molise entri nel grande circuito turistico nazionale.

È importante che i turisti conoscano anche questi territori perché abbiamo tantissimo da offrire. Una storia millenaria, come testimonia la Fonderia Marinelli”, ha poi detto il ministro Gennaro Sangiuliano al termine della visita alla Fonderia Marinelli.

“Le persone devono vivere nei luoghi di origine, ma per fare ciò bisogna offrire una qualità della vita nei luoghi di origine.

Il territorio c’è.

Oggi arrivando qui ho ripercorso con la memoria e la mente quelle campagne, quelle colline che sono luoghi di habitat di altissima qualità. Li dobbiamo rendere confortevoli anche attraverso la fruizione culturale”. Lo ha detto ad Agnone (Isernia) il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

“Abbiamo un Pnrr – ha aggiunto- che alla cultura destina oltre 4 miliardi. Dobbiamo spendere con onestà, con efficienza e rapidamente questi soldi. Ci sono anche risorse importanti per la Regione Molise e possiamo creare un volano socio-economico molto rilevante”

IN ALTO IL FIDEO DEL MINISTRO IN VISITA ALLA FONDERIA MARINELLI