Il ministro Provenzano in Alto Molise: «Il Governo punta sulla sanità pubblica»

Giuseppe Provenzano, quasi senza che nessuno glielo chiedesse, appena arrivato ad Agnone, accolto dai Dem Caterina Cerroni e Luciano Sposato, ha parlato del Caracciolo in termini di “presidio sanitario che serviva un’area disagiata, non solo del Molise ma anche di parte dell’Abruzzo e che versa in stato di progressivo abbandono”.

Di qui il rilancio: “È essenziale capire – dice il ministro per il Sud – che il soddisfacimento dei diritti di cittadinanza, come il diritto alla salute, è una delle condizioni per decidere se restare nei luoghi o no. In cima alle priorità deve esserci quindi la tutela dei presidi sanitari. Pertanto, insieme al ministro Speranza stiamo avviando una programmazione che leghi tutela della salute e strategia delle aree interne”.

Ad attendere Provenzano anche un presidio di rsu della Unilever del Nucleo industriale di Pozzilli. Le rappresentanze dei lavoratori hanno consegnato all’esponente di governo un documento e hanno chiesto attenzioni nei confronti della loro vertenza: “Noi non possiamo permetterci di perdere ulteriori posti di lavoro al sud, – ha commentato Provenzano – In tal senso, ho già preso contatti con il sottosegretario Alessia Morani. Il sud ha bisogno di un’industria sempre più moderna, la cui attività va rilanciata”.

