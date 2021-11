Il ministro Mara Carfagna rilancia la Quattro Corsie in Molise: “Presto buone notizie”

Dall’Università degli Studi del Molise, dove è stata in visita istituzionale per l’inaugurazione dell’Anno Accademico, il ministro per il Sud ha rilanciato la Quattro Corsie, opera di fondamentale importanza per il sistema delle infrastrutture in Molise. “Su questa opera – ha commentato il ministro – come per altre opere strategiche per la viabilità del centrosud, siamo al lavoro con il ministero delle Infrastrutture per predisporre apposito decreto da finanziare con fondi Sfc. Stiamo lavorando con il ministro Giovannini e spero di darvi presto buone notizie.” Insomma la titolare del dicastero per il Sud non ha chiuso alla possibilità che il Molise possa vedersi finanziato finalmente un’opera che sarebbe strategica per uscire dall’isolamento.

