Il Ministro Lamorgese si congratula con la Distrettuale Antimafia Molise

Anche il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese si complimenta con la Distrettuale Antimafia del Molise per l’esito della colossale operazione anticrimine chiamata in codice “Piazza Pulita” e condotta congiunamente da Carabinieri e guardia di Finanza di Campobasso. Il capo del dicastero ha avuto modo di manifestare la sua soddisfazione con una dichiarazione che è stata ripresa dalla stampa nazionale e nel caso in questione da “Il Giornale”.



«Ringrazio la Direzione distrettuale antimafia di Campobasso e le centinaia di donne e uomini di piu’ comandi provinciali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza che, dopo due anni di intense indagini, hanno eseguito decine di misure cautelari (39) e perquisizioni locali e personali in piu’ regioni italiane, nei riguardi di appartenenti a sodalizi criminali dediti al traffico di sostanza stupefacenti tra Campania e Molise”. Questa maxi operazione antidroga – spiega Lamorgese – conferma, ancora una volta, l’incessante impegno di magistratura e forze di polizia per contrastare i traffici illeciti e il reimpiego dei loro proventi.

«L’attività investigativa condotta congiuntamente dall’Arma e dalle Fiamme gialle – ha ribadito il ministro – ha consentito di fare luce sul tentativo di infiltrazione nella provincia di Campobasso di una associazione campana di stampo camorristico ed in questo modo tutelare la legalita’ e l’economia sana del territorio. Dobbiamo svolgere una attenta attivita’ di prevenzione tenuto conto anche della ripresa graduale delle attivita’ economiche e sociali dopo il periodo di chiusura legato alla grave emergenza sanitaria».