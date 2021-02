Il ministro firma l’ordinanza, Molise in zona arancione fino al 7 marzo

E’ stata firmata oggi, sabato 20 febbraio, e pubblicata in Gazzetta Ufficiale, l’ordinanza dal ministro della Salute Roberto Speranza che porta il Molise in zona arancione. Le misure entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi da domani, domenica 21 febbraio. L’ordinanza resta in vigore per 15 giorni e pertanto il Molise resterà in zona arancione fino al 7 marzo. Il cambio di colore o la conferma dipenderà dal monitoraggio delle prossime settimane. Da lunedì 8 si potrebbe tornare in giallo se la situazione epidemiologico, così come si spera, dovesse migliorare.

L’importante ora, vista la delicatezza della situazione, è che tutti i cittadini rispettino le norme alla lettera per poter uscire il prima possibile da questo momento difficile.