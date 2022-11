Il ministro della Salute Schillaci all’Unimol: “Sulla sanità molisana soluzioni a breve”

Il ministro della Sanità, accolto dal Magnifico Rettore, Luca Brunese, è arrivato all’Università del Molise a Campobasso per partecipare alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico. Sulla sanità molisana: “Il commissariamento non è lo strumento più utile per assicurare i servizi ai cittadini”

Giornata importante quella di oggi, martedì 29 novembre, per l’Università degli studi del Molise che festeggia il quarantennale di attività. Una data che coincide con l’inaugurazione dell’anno accademico 2022/2023. Ospite della cerimonia il ministro della Salute, Orazio Schillaci, arrivato a Campobasso per inaugurare l’anno accademico insieme al rettore Unimol, Luca Brunese. Presenti anche i senatori Lotito e Della Porta.

Prima della cerimonia il ministro Schillaci ha risposto alle domande dei giornalisti. “Abbiamo ben presente la situazione della sanità in Molise e ci stiamo già adoperando per questa problematica. Il fatto che da oltre 10 anni una regione non esca dal commissariamento nonostante il piano di rientro sta a significare che forse il commissariamento non è più lo strumento utile per assicurare il servizio ai cittadini, quindi stiamo lavorando su questo e a breve troveremo delle soluzioni”.

“E’ necessario tenere presente le peculiarità delle varie regioni e bisogna far sì che tutti i cittadini, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza e indipendentemente dal reddito, abbiano gli stessi diritti di cura”. Rispetto alla situazione Covid il ministro Schillaci ha affermato: “Il sistema sanitario nazionale è stato definanziato pesantemente dal 2013 in poi e il Covid ha dimostrato quanto sia fragile in molte regioni ed è chiaro che va riorganizzato. Sono convinto che sul Covid siamo in una fase diversa. La malattia non è quella che abbiamo visto tragicamente tre anni fa. Stiamo lavorando per far sì che gli asintomatici, dopo 5 giorni, tornino alle loro attività e a breve presenteremo un disegno di legge. Manteniamo alta l’attenzione, ma siamo fiduciosi di uscirne per occuparci dei tanti problemi che sono rimasti indietro, ovvero le liste d’attesa, gli screening oncologici, i follow up che sono saltati”.Ha poi concluso: “Una volta il nostro sistema sanitario nazionale era il migliore di tutti. Bisogna rimettere al centro del governo la sanità”.

La parola è poi passata al Rettore dell’Unimol, Luca Brunese: “Oggi è un giorno di festa – ha detto il rettore che ha continuato- riteniamo di poter partecipare in maniera attiva anche alla riorganizzazione della sanità regionale. La giornata di oggi è un bel punto di partenza per il Molise”.