Il ministro della Difesa Elisabetta Trenta a Rocchetta a Volturno

Una celebrazione d’eccezione, quella del 75esimo anniversario dell’Esercito italiano, quella che si terrà sabato prossimo, 6 aprile, a Rocchetta a Volturno. Presso il Museo Internazionale delle Guerre Mondiali, struttura che è vanto di un intero territorio, avremo il piacere di ospitare il Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, che interverrà per il convegno storico-militare “Monte Marrone 1944 – 75° anniversario della rinascita dell’Esercito Italiano”. Lo rende noto il portavoce al Senato del Movimento 5 Stelle, Fabrizio Ortis, membro della Commissione Difesa a Palazzo Madama, che ha organizzato l’evento in collaborazione con il Museo. Il convegno, in programma a partire delle ore 10, vedrà la presenza di illustri relatori quali i professori dell’Università del Molise Giuseppe Pardini e Matteo Luigi Napolitano, il professor Virginio Ilari della Società Italiana di Storia Militare e il tenente colonnello Emilio Tirone dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito. «L’evento – ha spiegato il senatore – sarà anche occasione per ricordare e conoscere più a fondo la storia della nostra Regione, che tanto ha dato durante le Guerre Mondiali, e per sottolineare l’alto valore dell’Esercito Italiano, che da 75 anni si batte per difendere l’alto principio costituzionale secondo il quale l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesadella libertà degli altri popoli e comemezzo dirisoluzione delle controversie internazionali». Una giornata lungo il sentiero della Storia, dunque, nella stupenda cornice naturale offerta dalla vista di Monte Marrone – territorio direttamente coinvolto nella Seconda Guerra Mondiale, situato a pochi chilometri dai luoghi di combattimento sulla Linea Gustav –che consentirà al Molise di essere conosciuto e valorizzato anche come territorio dal punto di vista storico-culturale.