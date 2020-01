Il ministro del Sud Giuseppe Provenzano arriva a Termoli (L’INTERVISTA)

REDAZIONE TERMOLI

Dopo la prima tappa questa mattina, 28 gennaio, allo stabilimento Fca di Termoli il ministro per il Sud e la coesione territoriale, Giuseppe Provenzano. Diversi gli aspetti toccati nel corso dell’incontro che ha avuto con i rappresentanti delle amministrazioni locali. «Stiamo rafforzando e velocizzando tutte le procedure – ha affermato – ma c’è bisogno di una prospettiva perché i giovani non se ne vanno solo quando manca un lavoro ma anche quando non ci sono prospettive per il futuro e non ci sono infrastrutture». Sotto la lente anche la Zes, la zona economica speciale e i 90 milioni messi in Legge di Bilancio da investire nelle aree disagiate. Un passaggio anche sulle elezioni regionali che hanno visto la vittoria del Pd e la debacle del MoVimento 5Stelle. «Salvini ha voluto fare un referendum su se stesso e l’ha perso».