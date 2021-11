Il ministro Carfagna arriva in Molise: prima sarà all’Unimol, poi al Neuromed

Visita istituzionale nella nostra regione per il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna. Alle 11 sarà presso l’Università degli Studi del Molise per l’inaugurazione dell’Anno Accademico: nell’Aula Magna dell’Ateneo molisano il ministro per il Sud terrà il suo intervento e saluterà le autorità presenti e gli studenti.

Successivamente, presumibilmente intorno alle 14, la Carfagna si recherà a Pozzilli in visita all’Istituto Neuromed.

Mara Carfagna è ministro per il Sud dallo scorso 13 febbraio quando si è insediato il Governo Draghi ma la sua è una lunga carriera in politica sia come deputata per il Popolo delle Libertà e Forza Italia sia come Ministro per le Pari opportunità del quarto Governo Berlusconi. Dal 20 dicembre 2019 è a capo di “Voce Libera”, associazione interna a Forza Italia. Inizialmente esponente conservatrice, è divenuta poi portavoce di un’area moderata legata alle posizioni più liberali e progressiste del centrodestra