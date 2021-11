Il ministro Carfagna all’Unimol: “Questa università è un orgoglio per il sud”

E’ arrivata all’Unimol per l’inaugurazione dell’Anno Accademico il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna. Alle 11, come da scaletta, il ministro è arrivato nell’Aula Magna dell’Università salutata dalle autorità presenti e dagli studenti. “Questa università rappresenta davvero un orgoglio per il sud”, ha detto e ha continuato: “Non siamo sordi rispetto agli allarmi che provengono dagli enti locali e a proposito del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza la Carfagna ha affermato- Il presidente Toma è un presidente estremamente attento e anche molto efficiente ma il governo centrale sarà comunque al fianco delle regioni per consentire loro di affrontare la sfida più grande, quella della cosiddetta ‘messa a terra’ del piano. Non possiamo permetterci di perdere la straordinaria opportunità di realizzare investimenti per oltre 230 miliardi di euro”.

