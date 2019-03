Il ministro Bonisoli incontra gli attivisti del M5S

Il ministro della Cultura Alberto Bonisoli a Isernia per incontrare gli attivisti del Movimento Cinque Stelle. Nella serata di ieri ha avuto una riunione, a porte chiuse e lontano dagli organi di informazione, presso l’hotel Europa. «Oggi sono stato ad Isernia – si legge in un messaggio social di Bonisoli – e ho incontrato gli attivisti e i portavoce molisani del MoVimento 5 Stelle per parlare di cultura e turismo. Ho spiegato loro cosa abbiamo fatto in questi primi 10 mesi di Governo, i progetti futuri, il piano per le assunzioni per il Mibac e ho risposto alle loro domande. Abbiamo parlato delle criticità del Molise e delle opportunità di sviluppo possibili grazie ai luoghi della cultura che questo territorio esprime.

Attraverso questo scambio costruttivo e questo confronto continuo con il territorio, riesco anche io a migliorare il mio lavoro e a rendere ancora più efficace l’impegno profuso dal Movimento. Voglio ringraziare i parlamentari nazionali, Antonio Federico, Fabrizio Ortis e Rosalba Testamento, con i quali lavoro a stretto contatto a Roma e per il loro impegno sul territorio, i consiglieri regionali Valerio Fontana, Andrea Greco, Angelo Primiani, Patrizia Manzo e Vittorio Nola, che lavorano e portano avanti i progetti del MoVimento qui in Molise, il consigliere comunale di Isernia, Mino Bottiglieri, e il consigliere comunale di Campobasso, Roberto Gravina, che ascoltano il loro territorio e forniscono il termometro di ciò che accade.

Ringrazio poi tutti gli attivisti che hanno partecipato per il loro impegno quotidiano e perché, con il loro supporto, mi spronano ogni giorno a fare al meglio il mio lavoro».