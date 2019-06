Il ministro Bonisoli in città: «Campobasso merita un’attenzione speciale»

CAMPOBASSO

Il ministro per i Beni e le Attività culturali, Alberto Bonisoli è intervenuto in un incontro pubblico a Palazzo Cannavina a sostegno del candidato sindaco del Movimento Cinque Stelle, Roberto Gravina. «Sono molto contento di essere qui al fianco di Roberto per chiudere la campagna elettorale – ha detto – sto girando molto l’Italia e ci sono posti che hanno un grandissimo potenziale come Campobasso a livello storico, archeologico e culturale e meritano un’attenzione speciale. Finora la politica non se ne è occupata e a livello locale siamo molto indietro e dovremo ragionare con gli amministratori locali per mettere a frutto tutto questo».