Il Ministero della Cultura ‘premia’ il Museo Archeologico di Venafro

Nel Piano di valorizzazione anche il sito molisano attraverso aperture straordinarie, laboratori di mosaico e accompagnamento alla visita giovedì 10 agosto 2023

Come ogni anno il Ministero della Cultura finanzia un Piano di valorizzazione di musei, aree archeologiche, castelli e parchi, al fine di implementare l’offerta culturale e di fruizione nei luoghi della cultura a gestione statale.



La Direzione Regionale Musei Molise comunica che giovedì 10 agosto 2023 il Museo Archeologico di Venafro, oltre all’apertura ordinaria dalle 8h15 alle 14h00, sarà aperto al pubblico per l’apertura straordinaria anche dalle 18h00 alle ore 22h00.



A cura del concessionario per i servizi educativi M.eMo. Cantieri Culturali, durante l’apertura sarà attivo un laboratorio di mosaico per bambini dalle 18h00 alle 20h00 e per adulti dalle 20h30 alle 22h00. Sempre a cura di Me.Mo. cantieri Culturali saranno attivi degli accompagnamenti alla visita al museo dalle 18h00 alle 21h00. Per prenotazioni e costi: memovenafro@gmail.com oppure 3892191032.



Si ricorda che in tutti gli orari di apertura ordinari e straordinari la bigliettazione avverrà in modalità ordinaria e che l’ultimo accesso al museo sarà consentito fino a 30 minuti prima della chiusura.