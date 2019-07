Il Ministero aumenta i posti all’Unimol

REDAZIONE

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha firmato i decreti che definiscono i contenuti e le modalità di svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale per l’anno accademico 2019/2020. 155 i posti assegnati all’Ateneo molisano per la formazione delle future generazione di maestre e maestri per l’anno accademico 2019/2020. Un incremento e opportunità importanti. UniMol sempre più attrattiva. Si conferma, si consolida e cresce.

20 i posti in più infatti messi a disposizioni rispetto all’anno scorso. Una attestazione significativa ed un trend in continua crescita che testimonia qualità e opportunità dell’intera filiera didattica legata alla formazione degli insegnanti. Nel 2016 il corso di laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria vedeva una disponibilità di 110 posti, nel 2017 si sale a 135 e quest’anno si arricchisce di opportunità: ampliati a 155 (centocinquantacinque) i posti disponibili e, con in più, 6 (sei) riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero (dei quali tre a candidati cinesi). Un risultato ed una testimonianza di qualità che non risultano certo inaspettati. Il raggiungimento di questa ennesima certificazione per l’area disciplinare legata alla Formazione insegnanti, rappresenta, da un lato un ulteriore e importante obiettivo che spinge e sprona a continuare nella strada intrapresa, dall’altro si spiega grazie al lavoro di consolidamento e arricchimento del piano di studi del corso di laurea in scienze della formazione primaria, oltreché alla qualità ed alle opportunità del percorso di tirocinio svolto nelle scuole polo del sistema dell’istruzione italiano e alle mirate e specifiche politiche di orientamento in ingresso. Senza tralasciare la sintonia comune con i tutti i soggetti operanti nel campo della filiera formativa di cui la scuola è struttura portante. La domanda di ammissione deve essere presentata via web entro le ore 12.00 del 05 settembre 2019. In ogni caso una più ampia informazione relativa alla al bando, alla procedure amministrative, alle modalità di registrazione e presentazione della domanda può essere acquisita consultando il sito istituzionale www.unimol.it – nella sezione dedicata ai bandi dei corsi a numero programmato.