Il millenario rito del fuoco anima Agnone, si ripete il rito della ‘Ndocciata (foto e video)

Dal 2011 è “patrimonio d’Italia per la tradizione”

Si è ripetuto anche questa sera il rito millenario della ‘Ndocciata, una delle tradizioni più belle del Molise. Anche questa sera, 8 dicembre 2019, come tutti gli anni, al calar del sole centinaia di portatori si sono riuniti in attesa del segnale dell’accensione delle gigantesche torce e la ‘Ndocciata ha preso il via, ancora una volta. Un rintocco della campana più grande di Agnone, sul campanile di Sant’Antonio, il più alto della città, due rintocchi e il silenzio surreale cala per le vie del paese dove cominciano a sfilare le fiamme.

Un rito millenario dove sacro e profano si fondono a forgiare l’identità di un popolo, quello di Agnone, dell’Alto Molise intero. A portare le ‘ndocce con orgoglio e fatica anziani, giovani ma anche piccini provenienti dalle contrade: Capammonde e Capabballe, Colle Sente, Guastra, Sant’Onofrio, San Quirico. Sono vestiti con cappe pesanti, cappelli neri e abiti della tradizione contadina. Il corteo si apre con i figuranti che portano i prodotti della terra, poiché la ‘Ndocciata è un rito propiziatorio, a seguire i portatori delle ‘ndocce. Il corteo comincia con le torce più piccole, quelle singole, e via via si snoda con quelle più grandi che possono superare anche le 20 fiaccole e il peso di 40 chili. Il tutto accompagnato da danze e coreografie create dai portatori che illuminano la notte tra le urla di gioia della folla confuse nel suono degli zampognari. In conclusione la festa del grande Falò della Fratellanza.

Centinaia le fiaccole intrecciate che sfilano lungo le strade della cittadina altomolisana richiamando tantissimi turisti da ogni parte d’Italia. Dal 2011 la ‘Ndocciata è entrata a pieno titolo nel “Patrimonio D’Italia Per La Tradizione”, figura infatti tra le 34 eccellenze italiane per capacità di mantenere vivo il Folklore del proprio territorio nel rispetto degli animali e dell’ambiente, incentivando la partecipazione di turisti e visitatori.