Il milite ignoto, lo status symbol dei caduti di guerra

L’approfondimento nel corso del convegno a Forsolone dedicato ai soldati morti nella Grande Guerra

Ricorre il centenario della traslazione delle spoglie del milite ignoto dal cimitero degli eroi ad Aquileia all’altare della Patria a Roma. In quest’occasione, questa sera, a Forsolone, presso il centro culturale Concetta d’Antonio.

Relatore di successo internazionale, Glauco Angeletti, ha spiegato che si tratta di un’occasione che rende onore alla memoria storica del milite ignoto, il soldato senza identità caduto al fronte durante la prima guerra mondiale: “Il milite ignoto è un militare senza identità, senza volto. L’assenza di elementi che rendano identificabile il corpo ha reso queste spoglie il simbolo di tutti coloro che hanno combattuto e sono morti, lasciando le famiglie nel dolore“, ha spiegato l’archeologo.

Perché i soldati non venivano identificati?

Durante la prima guerra mondiale sono molti gli individui che non vengono identificati, perché le bombarde lanciate distruggevano completamente i corpi. A questo si aggiunge l’abitudine di non portare la piastrina di riconoscimento, quasi per scaramanzia, come fosse un presagio di morte. Al posto della piastrina i soldati portavano un orologio da tasca, sperando potesse servire al riconoscimento. Per questo le vetrine dei reperti di guerra sono piene di orologi da taschino.

Il milite ignoto: simbolo di tutti i caduti

Ecco che il milite ignoto, non è importante chi sia, è proprio lo status symbol dei caduti di guerra. Una guerra che, per quanto sembri lontana, ha lasciato tracce indelebili nella storia nazionale e mondiale. Una non-identità che diventa il simbolo di tutti i soldati che hanno lasciato il corpo in guerra.