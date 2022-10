Il Metaverso alla portata dei bambini: successo per il Pon della Bernacchia insieme a VRClub

Il Ceo, Valerio Di Bona: “Abbiamo fatto comprendere le applicazioni della realtà virtuale alla loro vita di tutti i giorni”

Tutti ne parlano tanto che la parola è diventata di uso comune e sulla bocca di tutti. Cosa è, però, veramente il Metaverso? E’ quello che hanno appreso gli alunni delle classi 5° dell’Istituto Comprensivo “Bernacchia” di Termoli che hanno partecipato al Pon totalmente incentrato sul Metaverso “Primi passi nella realtà virtuale”.

I piccoli alunni, accompagnati dalle loro maestre, hanno effettuato un vero e proprio viaggio nella realtà virtuale: guidati dai professionisti di VRClub, società nata dall’esperienza decennale di Lasertag Club, i bambini hanno potuto conoscere da vicino cosa significa Metaverso e cosa si cela dietro ad una parola fortemente utilizzata ma mai del tutto compresa.

“Parlano di Metaverso tutti ma spesso non si comprende il suo reale significato – ha affermato Valerio Di Bona, Ceo di VRClub – ecco perché, utilizzando un linguaggio che fosse comprensibile dai bambini, abbiamo voluto spiegare loro cosa si nasconde dietro la realtà virtuale: come è composta la tecnologia e quale è stata la sua evoluzione.

Ma soprattutto abbiamo voluto far comprendere loro le applicazioni nella vita reale considerando che i bambini, anche se inconsapevolmente, sono proiettati tutti i giorni nella realtà virtuale quando utilizzano applicazioni a loro molto note come Roblox o Minecraft”.

Dopo una prima parte teorica che li ha tenuti ‘incollati’, gli alunni hanno messo in pratica quello che hanno appreso nella teoria.

“Abbiamo fatto indossare loro i visori e sono stati proiettati nella realtà virtuale: il visore li ha ‘allontanati’ dal mondo attorno a loro e li ha fatti entrare nel Metaverso – ha continuato Di Bona – lì hanno imparato cosa significa configurare manualmente un visore per essere utilizzato nel Metaverso e come muoversi nella realtà virtuale avendo una visione a 360° che solo i visori Oculus possono dare”.

E per concludere in bellezza le 4 ore di Pon dedicate alla realtà virtuale non poteva mancare una piccola parte di gaming cooperativo. “Abbiamo fatto provare loro il gioco realizzato dai programmatori di VRClub perché si tratta di un gioco cooperativo che stimola anche la capacità dei bambini di relazionarsi con i loro coetanei e di lavorare tutti insieme per raggiungere un obiettivo, in questo caso vincere una partita a palle di neve.

Abbiamo chiesto alle loro insegnanti di dividerli in gruppi il più omogenei possibili e così sono riusciti a lavorare insieme senza neanche rendersene conto. La gioia sul loro volto e il ‘wow’ che abbiamo sentito è stata anche per noi una grande emozione – ha concluso Di Bona – perché, come diciamo sempre in VRClub, se puoi immaginarlo puoi viverlo”.