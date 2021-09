Il messaggio speciale di Vittorio Di Chiro alla moglie Antonella Tomaro

Per Mia Moglie Antonella Tomaro.

Essere tuo marito e stato tutto ciò che ho sempre desiderato. Essere tuo per sempre e stato tutto ciò che ho sempre sognato. Tu non sei solo la donna dei miei sogni, sei anche la madre dei miei figli, tu non sei solo mia moglie e compagna di vita, sei l’anima gemella che da’ alla mia vita un significato. Al mio amore, che scopro sempre più bello ogni anno che passa. Da quando ti ho sposata mi sembra di vivere in paradiso. C’è un’enorme differenza tra l’amore maturo e quello immaturo, l’amore immaturo dice: ti amo perché ho bisogno di te, ma l’amore maturo dice: ho bisogno di te perché ti amo. Ti amo oggi e per sempre. La tua presenza mi rende tutto intero. La gente augura tante cose, ma per me ci sono solo due parole: “mai” e “sempre” sono così fortunato a vederti ogni singolo giorno e sono ancora più fortunato ad averti come moglie, grazie di esistere!!

Tuo marito: Vittorio Di Chiro