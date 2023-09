Il messaggio di cordoglio di Patriciello per la scomparsa del Presidente emerito Giorgio Napolitano

Aldo PATRICIELLO in the European Parliament in Strasbourg

“Oggi è un giorno molto triste per il nostro Paese. La scomparsa del Presidente emerito Giorgio Napolitano priva l’Italia di un uomo che ha sempre servito le istituzioni del Paese con dignità, disciplina e orgoglio, anche e soprattutto nei momenti di maggior difficoltà politica e economica.

Ricorderò sempre il suo garbo e la sua grande fede in un’Europa unita e solidale, concepita come causa e interesse comune di tutti gli Stati del continente. Con Napolitano se ne va uno delle più brillanti menti del meridione; un uomo che ha fatto dell’amore per l’Italia e dell’impegno per un’Europa unita la cifra stilista della sua vita.

Che la terra le sia lieve, Presidente!”.

Così Aldo Patriciello, europarlamentare e membro del Gruppo Ppe al Parlamento europeo, nel giorno della scomparsa del Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano