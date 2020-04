Il messaggio del sindaco Caranci in occasione della Pasqua

«In queste settimane abbiamo messo in piedi una serie di iniziative di solidarietà»

In vista delle festività di Pasqua, il sindaco di Cantalupo nel Sannio, Achille Caranci, ha voluto rivolgere un messaggio alla cittadinanza. «In questi giorni che ci avvicinano alla Santa Pasqua sento il dovere di esternarvi tutta la mia vicinanza e quella dell’intera amministrazione comunale che senza un attimo di tregua lavora intensamente per garantire ogni aiuto ed ogni supporto possibile con particolare attenzione alle persone in difficoltà. In queste settimane abbiamo messo in piedi una serie di iniziative volte alla solidarietà, alla beneficenza ed alla tutela della salute pubblica. Un pensiero lo abbiamo dedicato anche ai più piccoli consegnando loro un uovo di Pasqua. Nelle prossime ore si procederà alla distribuzione di pacchi alimentari e beni di prima necessita alla famiglie più bisognose. Ci stiamo già adoperando per mettere in campo provvedimenti tesi a sopperire alle cause di disagio economico e sociale di coloro che, in questo periodo emergenziale, non riescono a fare fronte al pagamento delle utenze e al pagamento del canone di locazione. Un messaggio di speranza lo rivolgo a tutte quelle attività economiche costrette a sospendere il loro lavoro e a lasciare a casa momentaneamente i loro dipendenti. A tutti loro auguro che si ritorni al più presto alla normalità e. unitamente alle varie misure che il Governo e la Regione stanno mettendo in campo anche l’amministrazione comunale si impegnerà quanto più possibile con proprie iniziative in modo da alleviare gli attuali disagi economici-finanziari. L’intenzione dell’Amministrazione comunale é di non lasciare nessuno solo. Voglio rivolgere un pensiero ai nostri giovani studenti visto il momento che stiamo vivendo ed esorto loro ad impegnarsi sempre di più al fine di poter raggiungere il loro obiettivi e le loro ambizioni, nonostante le limitazioni del momento. Alle persone anziane, alcune delle quali vivono anche in solitudine rivolgo un sentito ringraziamento vista la dignità e lo spirito di adattamento con i quali affrontano ogni giorno questo stato di emergenza. Un grazie anche e chi é costantemente impegnato in prima linea in questa battaglia, il personale medico la Protezione Civile regionale e locale gli operatori di polizia ai quali spetta il controllo del territorio, le tante persone che continuano a lavorare nei servizi essenziali a beneficio della comunità e a tutti quanti stanno lavorando con assiduo Impegno per fronteggiare questa emergenza. Infine, voglio ringraziare ancora una volta ognuno di voi, le vostre splendide famiglie che, rispettando le regole del distanziamento sociale, con sacrifico stanno contribuendo alla vittoria di questa dura battaglia. La circostanza ci chiede però di rimanere ancora a casa. Non viviamola come costrizione ma occasione per consolidare il valore ed il significato della famiglia. Rinnovo dunque I’esortazione a tutti voi a restare a casa in questi giorni di festa continuando con impegno e sacrificio, per non rendere vani tutti gli sforzi fatti fino ad oggi. A tutti voi una santa Pasqua». Gianluca Caiazzo