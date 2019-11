Il meritato congedo dopo 40 anni di servizio in Regione

Dopo quarant’anni di servizio presso la Regione Molise, va in pensione la dott.ssa Mariella Relvini, Dirigente del servizio Cultura, Turismo e Molisani nel mondo.

Quest’oggi brindisi di saluto da parte di tutto il personale dell’Assessorato regionale al Turismo e alla Cultura e del Capo Dipartimento arch. Mariolga Mogavero.



Tanti gli attestati di stima per la Dirigente, da tutti apprezzata per la professionalità e l’instancabile lavoro che quotidianamente ha svolto presso la struttura regionale. Un caloroso abbraccio da parte dell’assessore Cotugno che ne ha lodato le qualità umane e professionali, ringraziandola per il lavoro svolto in questi 18 mesi, contribuendo alla nascita del progetto “Turismo è Cultura”.



A lei giungano gli auguri più sentiti da parte dell’Assessore Vincenzo Cotugno, della sua segreteria e di tutto il personale dell’Assessorato e della Fondazione Molise Cultura.