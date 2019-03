Il mercato dell’auto non va, nuova cassa integrazione alla Fca

REDAZIONE TERMOLI

Da un lato la cassa integrazione che torna a colpire pesantemente lo stabilimento termolese e dall’altro lato l’intera raggiunta tra azienda e sindacati per l’uscita volontaria dal lavoro di 135 dipendenti, 105 operai e 30 impiegati che tra due anni avrebbero raggiunto la “Quota 100” e che quindi potranno terminare anticipatamente il lavoro senza “rimetterci” economicamente e anzi permettendo allo stabilimento di “respirare” in un periodo di incertezza che vede i lavoratori spesso a casa a causa dello stop della produzione. E’ questo il clima che si respira allo stabilimento Fca di Termoli dove questa mattina si è riunito il comitato esecutivo della fabbrica tra le organizzazioni sindacali e la direzione di Fca. Sotto la lente è andata a finire la nuova contrazione di mercato che ha imposto un ulteriore stop produttivo che si aggiunge a quelli che, in questi mesi, hanno messo particolarmente in ginocchio il sito bassomolisano. E così per i lavoratori di Termoli sarà una Pasqua amara che colpirà un po’ tutti, non solo i dipendenti dell’area cambi che già da qualche mese stanno subendo le contrazioni della produzione, ma anche l’area dei nuovi motori. E proprio la Unit Engine, l’unità che produce i motori V6 e T4 si fermerà dal 18 aprile al 7 maggio. Quattrocentotrenta i lavoratori che, quindi, resteranno a casa. Prevista anche la sospensione del ciclo produttivo del motore 16valvole dal 18 al 3 maggio per un totale di 1165 lavoratori e delle aree che producono i due cambi: i 428 dipendenti dell’area cambio C520 si fermeranno dal 18 aprile al 24 maggio, mentre i 227 lavoratori del cambio C546 resteranno a casa dal 23 aprile al 3 maggio per uno stop lungo che, di fatto, riguarderà tutto lo stabilimento. Nel frattempo è stata firmata un’intesa per l’uscita volontaria dal lavoro di 135 dipendenti, 105 operai e 30 impiegati. L’accordo firmato tra le parti prevede incentivi all’esodo volontario con l’obiettivo di limitare i disagi economici legati al pensionamento anticipato. «Abbiamo creato le condizioni – spiega la segreteria della Uilm-Uil – per accompagnare i lavoratori all’uscita dall’azienda senza perdite economiche, in attesa della riconversione e dell’avvio dei nuovi prodotti». Una riconversione che si spera possa essere avviata dal 2020 ma che ancora non vede la luce e che si lega a doppio filo con la situazione del mercato italiano, in forte contrazione, che si rifletti in lunghi periodi di stop della produzione anche allo stabilimento di Termoli. Di fatto, quindi, i lavoratori che hanno raggiunto i requisiti per poter andare in pensione possono essere accompagnati con un incentivo economico all’uscita. Di fatto si tratta di un accordo che potrebbe aprire le porte ai giovani precari in vista anche di una eventuale stabilizzazione.