Il meraviglioso Molise ad ‘Uno Mattina’ su Rai 1, ancora una vetrina nazionale per la nostra terra

Mare meraviglioso ed entroterra tutto da scoprire. Il Molise conquista ancora una volta una vetrina nazionale. Questa volta ad occuparsi delle meraviglie della nostra regione è stato il popolare programma di Rai Uno, Uno Mattina. Ed è stata proprio una delle inviate di punta, Patrizia Angelini, ad aprire il collegamento da Termoli poco prima delle 9.30 di oggi, 12 luglio. In scena le peculiarità molisane. Dal pregio dei suoi tartufi alle bellezze paesaggistiche di un Molise che si sta guadagnando popolarità e consensi in tutt’Italia. Ospiti del collegamento sono stati Alberto Mastrangelo, Confcommercio turismo del Molise ed il professore Luciano De Bonis dell’Università degli studi del Molise che ha parlato anche dell’archeoturismo in Molise definendolo proprio un ‘turismo non banale’.

Le immagini Indietro 1 di 7 Avanti