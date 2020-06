«Il Meet-up di Montenero si unisca al ragionamento intrapreso dal Pd»

“Apprendiamo, per mezzo stampa -si legge in una nota del segretario di Circolo del Pd, Francesco Borgia- dell’intenzione del Meet-up “Montenero in MoVimento” di invitare gli scriventi Segretario e Direttivo al primo di una serie di incontri pubblici da loro programmati riguardanti cambiamento e trasparenza nella futura amministrazione comunale.

Siamo contenti di sentire di questo ardire da parte del suddetto Meet-up e con entusiasmo rinnovato possiamo affermare di condividere i giudizi riguardanti l’amministrazione uscente. Se il Meet-up ha intenzione di effettuare una serie di incontri aperti con la cittadinanza ne possiamo solo che essere contenti, senza che si interferisca da parte nostra nel cronoprogramma che si è dato. Aggiungiamo che questo Circolo ha reso noto pubblicamente, già da tempo, di aver avviato dialoghi, ragionamenti e discussioni con forze civiche e politiche locali, oltre che con i concittadini stessi, per attrezzare una forza di unità comunale in grado di mettere insieme le migliori esperienze e competenze per la definita “Rinascita di Montenero”, anche oltrepassando i tradizionali schemi della politica, data la situazione drammatica post-emergenziale a cui tutte le Comunità dovranno far fronte.

Siamo disponibili quindi a moderare i termini della discussione tra le parti ma non di certo disponibili, e non ne vediamo il senso, a ricominciare da zero un percorso ad oggi già tracciato e in costante evoluzione, costruito con fatica e notevoli ma fortunatamente prolifiche energie, proprio in virtù di quella scadenza elettorale ormai concertata.

Ringraziamo nel contempo il comunicato del Meet-up per averci dato la possibilità di commentare la successiva asserzione del portavoce al Senato del MoVimento 5 Stelle Onorevole Fabrizio Ortis che in questa occasione offre un po’ di chiarezza agli elettori, e anche a noi sinceramente, certificando la netta distinzione tra le linee Meet-up locali non ufficiali e quella del MoVimento 5 Stelle. Condividendo, come sottolineato dall’Onorevole, la positività di un confronto politico costante sui territori confermiamo l’assenza di qualsiasi patto elettorale tra vertici delle forze politiche. Sappiamo però che già in un passato appuntamento elettorale il M5S discordava dalle politiche dell’amministrazione Travaglini, riferimento sul territorio del disastroso e dannoso Governatore Toma, ottenendo uno strabiliante risultato locale con un ragazzo pentastellato che ha tenuto in scacco un’intera amministrazione. Quindi viene naturale, come anche il Meet-up sostiene, convergere su alcune posizioni.

Detto ciò ci corre l’obbligo a questo punto di esser grati pubblicamente a quelle forze civico-politiche locali, con cui stiamo ragionando sui futuri temi programmatici, quali Costruiamo il Futuro, Montenero Bene Comune, CambiAmo Montenero, che hanno sempre mostrato e mostrano trasparenza, serietà, lealtà insieme alla fiducia nei nostri confronti, tutte virtù che compattano e cementano coloro i quali hanno deciso e decideranno di mettersi al servizio del Comune e della Comunità montenerese.

Infine visto che abbiamo sempre reimpiegato la stampa come mezzo di comunicazione per rispondere cortesemente a richieste anche attuabili, a nostro dire, tramite semplice telefonata (Montenero non è poi così grande, pur riconoscendo che la politica ha delle regole non scritte che vanno rispettate), vorremmo assegnare alle Editorie territoriali anche l’importante ruolo di “ambasciatori” e catalizzatori di dialoghi costruttivi in quanto grazie a loro si riesce a trovare in alcune circostanze la chiave di volta di una situazione potenzialmente aggrovigliata. Le Editorie, sottoponendo a loro esame i comunicati, riescono a generare molto spesso nelle esposizioni quella cortesia e quella moderazione dei termini che permettono di instaurare empatia sociale, vera e unica àncora di salvezza dell’umanità”.