Il Mc Donald’s finalmente arriva a Isernia: via libera alla licenza di realizzazione

Il comune di Isernia ha finalmente dato il via libera alla licenza per la realizzazione del Mc Donald che sorgerà tra il centro commerciale e la Questura, di fronte l’Europa.

“La più famosa catena di fast-food al mondo approda nella nostra città, afferma Roberto Di Baggio, dopo lunghe trattative che hanno visto partecipe la famiglia Antenucci con il dr. Luongo, responsabile di zona del piano di sviluppo del prestigioso marchio americano.

Ringrazio i fratelli Antenucci per aver messo a disposizione i terreni e lo staff organizzativo del Mc Donald’s che ha deciso di investire sul nostro territorio, il che avrà ricadute occupazionali e di sviluppo notevoli”.