Il matrimonio della figlia di Christian De Sica nello splendido scenario molisano (foto e video)

Maria Rosa De Sica, figlia di Christian De Sica, si è sposata ieri, come noto, in Molise. La fashion designer ieri ha detto di sì all’architetto Francesco Valentini, da cui ha avuto a febbraio scorso la piccola Bianca. La 36enne, seconda figlia dell’attore e Silvia Verdone, genitori anche di Brando, è stata accompagnata all’altare dal papà 72enne, orgoglioso e molto emozionato.

Maria Rosa e Francesco per la cerimonia hanno scelto lo splendido scenario del Santuario della Madonna in Saletta, situato nel piccolo centro molisano di Castel del Giudice. Abito lungo bianco tradizionale per la sposa, che ha acconciato i capelli con fiori di campagna colorati, in pendant con il bouquet in mano. Completo grigio invece per lo sposo, arricchito da una cravatta bianca realizzata da Marinella. Sopra una scritta personalizzata: “Francesco e Maria Rosa 10 settembre 2023”.

Dopo il rito in chiesa tutti al ricevimento, organizzato nel vicino Comune di Castel di Sangro in Abruzzo al ristorante Casadonna Reale dello chef pluristellato Niko Romito. Menù tipicamente abruzzese e torta classica. Tra gli ospiti, tanti parenti e amici. Seduti ai tavoli Carlo Verdone, zio della sposa e cognato di Christian, Sabrina Ferilli, il calciatore Lorenzo De Silvestri, Barbara Fumagalli e molti altri.

Brindisi e risate per tutti. De Sica ha intrattenuto i commensali cantando al pianobar “Fly me to the Moon”, brano celebre di Frank Sinatra, conquistando gli sposi e presenti. Per lui applausi scroscianti. Poi alle 17,30 a illuminare il cielo anche i fuochi d’artificio. La nipotina, estasiata, ha osservato tutto curiosa tra le braccia del nonno, che l’adora.

Foto: profilo IG Maria Rosa De Sica