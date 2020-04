Questa mattina, presso la Saletta Civica del Comune di Campobasso, è stato celebrato un matrimonio civile che, come previsto dal decreto governativo inerente le misure per il Covid-19, ha visto la sola presenza degli sposi e dei due testimoni. I due giovani sposi, Antonietta e Hamza, lei residente a Campobasso, e lui di nazionalità marocchina, hanno avuto come uno dei testimoni l’assessore Praitano. Non vi erano, naturalmente, invitati presenti sia durante la cerimonia che fuori dal palazzo comunale. Sposi ai quali vanno gli auguri da parte della nostra redazione.