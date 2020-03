Il “Mario Pagano” si illumina con il tricolore, simbolo di tenacia e speranza

«Per tutti noi italiani, orgogliosi di esserlo che non vogliamo e non dobbiamo mollare, restiamo a casa: solo così possiamo aiutare il Paese a rialzarsi»

CAMPOBASSO. Dopo il Comune, anche il convitto nazionale “Mario Pagano”, che si trova in via Mazzini a Campobasso, ha illuminato la sua facciata con il tricolore italiano, simbolo di tenacia e di speranza in questi giorni segnati dall’emergenza Coronavirus. A questo proposito, l’istituto ha già attivato la didattica a distanza per portare avanti le attività scolastiche e formative.

Inoltre, sulla sua pagina social ufficiale, il convitto ha rivolto un pensiero a «tutti coloro che non ce l’hanno fatta e per chi non non ha potuto nemmeno salutarli per l’ultima volta; per tutti coloro che stanno lottando e non possono avere i propri cari vicino; per i nostri giovani che sono rimasti nelle regioni più colpite e che, per il bene di tutti, non sono tornati; per noi Italiani, orgogliosi di esserlo; per tutti noi che non vogliamo e non dobbiamo mollare. Restiamo a casa solo così possiamo aiutare il Paese a rialzarsi!».