Il mare “prigioniero” della plastica e dei rifiuti

REDAZIONE TERMOLI

Il 91.2% è rappresentato dalla plastica, lo 0.6% dalla gomma, il 2.1% dai tessili, l’1.5% dalla carta e dal cartone, il 2.9% dal metallo e l’1.7% dal vetro e dalla ceramica. Sono questi i dati raccolti da Legambiente. Anche quest’anno l’associazione ambientalista ha passato al setaccio le spiagge italiane e organizzato una mattinata di sensibilizzazione assieme alla Gs Travel e alla Capitaneria di Porto per spiegare alle giovani generazioni quello che si può fare per l’ambiente. «Dal 2014 facciamo un dossier nel quale analizziamo tutte le spiagge. Quest’anno sono 90 le spiagge prese in considerazione a Termoli c’è quella di Rio Vivo dove sono stati trovati rifiuti come plastica, polistirolo, plastica usa e getta e altri oggetti come il vetro». Ai ragazzi, quindi, è stato insegnato quanto bene la raccolta differenziata può fare all’ambiente. «Bisogna aumentare la quantità di differenziata – ha affermato Manuela Cardarelli di Legambiente – con politiche di comunicazione effettiva per evitare che le persone gettino i rifiuti per strada e anche migliorare la depurazione perché i rifiuti che si trovano in mare arrivano proprio da lì». Una manifestazione che ha visto anche il coinvolgimento della Gs Travel. «Questa è una causa molto importante – ha affermato Domenico Guidotti – tutti dobbiamo impegnarci e questa volta siamo insieme a Legambiente e Capitaneria di Porto perché già ai piccoli dobbiamo insegnare il rispetto per l’ambiente e recuperare quello che si può». Soddisfatto dell’iniziativa anche il comandante della Capitaneria di Porto, Francesco Massaro. «Non si può prescindere dall’educazione delle giovani generazioni – ha affermato Massaro – la plastica in mare è sicuramente l’emergenza più sentita tanto che anche come Capitaneria di Porto abbiamo lanciato l’iniziativa plastic free per sensibilizzare tutti gli utenti del mare a evitare di buttare a mare i rifiuti di ogni genere che poi diventano difficili da smaltire».