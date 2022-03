Il mare molisano tra i puliti d’Italia: balneabilità eccellente per oltre l’80% delle acque

I risultati sono stati presentati dal sottosegretario Di Baggio e dal governatore Toma che ha annunciato l’impegno preso dal ministro Giovannini per la riqualificazione della stazione di Termoli e lo studio di un’alternativa alle barriere antirumore

di Antonio Di Monaco

Il mare molisano è pulito e gode di ottima salute. Per tutto il 2021, l’83% delle acque di balneazione sono state classificate come “eccellenti”, il 13% come “buone” e il restante 4% come “sufficienti”. I risultati del campionamento, eseguito dall’Arpa (Agenzia Regionale per la Protezione ambientale) in modo ancor più capillare rispetto agli anni precedenti, sono stati illustrati oggi, giovedì 24 marzo, in una conferenza stampa nella sede della giunta regionale in via Genova a Campobasso dal presidente della Regione, Donato Toma, e dal sottosegretario, Roberto Di Baggio.

“Lo scorso 9 marzo – ha ricordato il governatore – la giunta regionale con una delibera apposita ha preso atto del documento di protezione ambientale con il report del monitoraggio delle acque di balneazione per l’anno 2021 e si può dire, con dati alla mano, che il mare molisano è pulito. Ringrazio per la loro attenzione sul tema anche i sindaci delle nostre perle della riviera che sono Termoli, Campomarino, Petacciato e Montenero di Bisaccia”.

Uscendo dal tema della conferenza “come spesso mi capita e anche per voi che siete a caccia di notizie – ha puntualizzato il governatore – comunico che nelle scorse ore ho incontrato il ministro Giovannini insieme con i presidenti di Marche, Puglia e all’assessore ai Trasporti dell’Emilia Romagna ed è stato confermato l’impegno, da parte del rappresentante del governo, per la riqualificazione della stazione di Termoli e per studiare un sistema alternativo alle barriere antirumore che non ci piacciono e impedirebbero a chi arriva in treno di vedere il nostro mare e quindi, su questo, mi sento di tranquillizzare il comitato locale che si interessa a questo problema”.