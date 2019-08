Il mare di Termoli premiato ancora dai pediatri: consegnata la Bandiera Verde

Per il terzo anno consecutivo gli stabilimenti balneari della cittadina adriatica sono stati giudicati ideali per i piccoli

REDAZIONE TERMOLI

Il blu non c’è, ma il verde sì. Come ampiamente preannunciato è stata consegnata agli operatori e ai stabilimenti balneari di Termoli la Bandiera Verde dei pediatri, il riconoscimento assegnato alle spiagge italiane giudicate ideali per i piccoli. Anche quest’anno, il secondo consecutivo e terzo in assoluto, Termoli ha saputo dimostrare di avere tutte le carte in regola, i requisiti per ottenere l’ambito vessillo. «I requisiti delle località di mare per i bambini sono piuttosto semplici – spiega il professor Italo Farnetani, pediatra e professore di comunicazione scientifica all’Università Bicocca di Milano nonché presidente del comitato tecnicoscientifico di pediatri che cura l’iniziativa -, sabbia, un po’ di spazio fra gli ombrelloni per giocare, acqua che non diventi subito alta in modo che possano andare in sicurezza in acqua. A questo proposito i pediatri hanno sempre privilegiato le spiagge attrezzate ove ci fosse la presenza degli assistenti di spiaggia, figura indispensabile per intervenire in caso di emergenza, ugualmente è importante scegliere spiagge attrezzate anziché spiagge libere per la garanzia di pulizia, perciò sicurezza in spiaggia e la presenza anche di un bar che possa rispondere alle varie esigenze dei bambini, per esempio per lo spuntino di metà mattinata, la merenda, oppure anche scaldare latte o altri pasti. La bandiera verde pertanto indica una località adatta ai bambini, sia per le caratteristiche della spiaggia, sia per la presenza di offerta turistica e attrezzature dedicate ai bambini. Soddisfazione è stata espressa dagli operatori di categoria. «Siamo una località a misura di bambino – ha affermato Nico Venditti, presidente del Sib Molise – e il nostro mare è pulito nonostante anche quest’anno c’è statala mancata richiesta da parte dell’amministrazione Sbrocca della Bandiera Blu» Una stoccata a cui fa da contraltare il giudizio espresso sul nuovo governo cittadino. Negli anni passati abbiamo chiesto alle istituzioni maggiore collaborazione, quest’anno a quanto pare che ci sia stata un’inversione di rotta da parte della nuova amministrazione» Lo stesso si è poi soffermato sui dati relativi all’afflusso turistico, sottolineando come, nonostante un’annata non troppo idilliaca, le condizione meteo marine favorevoli di agosto potranno giocare un ruolo importante per il rilancio del turismo nella città costiera, soprattutto in vista di ferragosto.