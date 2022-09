Il marchio De.Co. del Comune di Campobasso assegnato a L’Abatina

Il sindaco Roberto Gravina: “Il logo rappresenta il sostegno dell’amministrazione per creare un sistema turistico, culturale e territoriale integrato, fortemente attrattivo, dedicato espressamente a un turismo di qualità

“Lanciare il nuovo marchio De.Co. del Comune di Campobasso proprio in occasione della due giorni dell’Expo Bier, esprime chiaramente quale sia la linea di cooperazione tra istituzioni, associazioni e imprenditori che il lavoro dei nostri assessorati del Commercio e della Cultura, guidati dall’assessore Paola Felice che ringrazio, stanno tracciando con lungimiranza oramai da tempo”. È quanto afferma il sindaco, Roberto Gravina, dai propri canali sociali ufficiali.

“La qualità degli eventi in città dedicati alla socializzazione dei più giovani è sicuramente cresciuta. Per il lavoro condotto sul registro dei prodotti De.Co. e sul nuovo logo, ringrazio il presidente della Commissione Commercio, Margherita Gravina, e tutti i componenti della stessa. Il logo creato diventa, senza alcun dubbio, un ulteriore elemento di maggiore sostegno che come Amministrazione ci stiamo impegnando ad assicurare per creare un sistema turistico, culturale e territoriale integrato, fortemente attrattivo, dedicato espressamente a un turismo di qualità”.