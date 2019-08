Il manifesto di Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea 2019-2024

Un discorso ampio, specifico, con una visione a lungo termine ma, soprattutto, politico è quello che ha pronunciato la candidata alla presidenza alla Commissione europea, la tedesca von der Leyen, davanti al neo Parlamento eletto, il 16 luglio 2019.

Valori fondanti, sogno della pace e della casa comune degli europei, tutela dell’ambiente, delle minoranze e della pari opportunità, declinati con l’orizzonte delle generazioni future che esigono responsabilità odierne, sono gli elementi caratterizzanti la proposta politica del ministro della difesa tedesco.

La prima aspirante alla carica della Presidenza ricorda ai parlamentari il ruolo strategico che l’Unione Europea riveste nello scenario internazionale come attore commerciale e politico, nonché soggetto di diritto con il Suo acquis communautaire che, con tutte le fragilità delle sfide attuali, è e rimane un patrimonio inestimabile del vecchio continente, che ci pone come modello di democrazia nel mondo.

Ursula von der Leyen delinea sei priorità del suo agire per il prossimo quinquennio:

• un Green Deal europeo;

• un’economia che lavora per le persone;

• un’Europa pronta per l’era digitale;

• tutela dello stile di vita europeo;

• un’Europa più forte nel mondo;

• un nuovo slancio per la democrazia europea.

Mai come oggi, necessitiamo di un’Unione che prenda a cuore le problematiche ambientali e la tutela del creato con un obiettivo importante quale quello di diventare il primo continente a impatto climatico zero.

Maggiore rigore sulle emissioni di sostanze (es. il carbonio) fino alla loro riduzione del 40% entro il 2030. La strategia industriale adotterà la vision dell’economia circolare e un nuovo fondo, quello per la transizione equa, sosterrà le zone industriali più remote e ad alto impatto inquinante verso il passaggio ad una produzione più sostenibile e rispettosa degli impegni presi con il trattato di Parigi.

Per rilanciare l’importanza di un’istituzione come l’Unione Europea, bisogna ripartire dalle persone, dalle comunità e accompagnare la ripresa economica dei territori meno sviluppati per rendere più eque le posizioni di partenza dei cittadini. Ruolo prezioso è svolto da quel tessuto rappresentato dalle PMI.

Non si potrà dimenticare l’apporto del digitale e delle tecnologie, regolamentate da una legislazione attenta che sostenga questi strumenti come supporto per lo sviluppo delle regioni e a sostegno della partecipazione alla vita economica, sociale e culturale dei cittadini.

Questa prospettiva politica si realizza con la protezione del nostro essere europeo e dello Stato di diritto che tutela singoli, corpi intermedi, comunità, minoranze e ci pone come un interlocutore importante sulla scena mondiale. Un maggior rispetto dell’ordinamento europeo da parte dei singoli e degli Stati sarà prezioso per parificare, sui territori, l’azione della Commissione e delle altre istituzioni.

Ruolo essenziale sarà quello del Parlamento che dovrà continuare a fare proprio il principio della codecisione e lavorare di pari passo con la Commissione. Inoltre, a questo connubio Parlamento – Commissione, dovrà affiancarsi la voce dei cittadini europei, che, negli ultimi anni, è stata sì ascoltata ma non tradotta, il più delle volte, in proposte concrete di legge.

Lo sguardo della von der Leyen che il 1 novembre riceverà il mandato di Presidente non può non posarsi anche sui soggetti più deboli della società: minori, donne e anziani. Un’ Europa più solidale non potrà vedere nessuno dietro. Come possiamo vedere, la Von der Leyen ha le idee chiare e il suo progetto per l’Unione è ambizioso. Buon lavoro a Lei e ai Suoi Commissari!

REDAZIONALE A CURA DI EUROPE DIRECT MOLISE PRODOTTO NELL’AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER IL 2019 E COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA.