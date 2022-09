Il maltempo si abbatte sul basso Molise, smottamento sulla provinciale per San Giuliano

Maltempo in basso Molise dove la colonnina di mercurio è scesa rapidamente nel primo pomeriggio di oggi, 1 settembre, portando con sé piogge consistenti non solo a Termoli ma anche nei Comuni dell’hinterland. Disagi maggiori tra i Comuni di San Giuliano e Colletorto dove un violento nubifragio ha provocato uno smottamento di terreno che si è riversato sull’asse stradale come testimoniano le foto di alcuni lettori.

Difficoltà alla circolazione, con fango e detriti che si sono riversati sull’asse stradale e alcune auto provenienti anche da Bonefro che hanno deciso di fermarsi a bordo strada e attendere la fine dell’acquazzone. Piove anche a Termoli dove, però, la situazione è sotto controllo.

Situazione da monitorare tra Guardialfiera, Guglionesi e Larino. Anche in quella zona il pomeriggio è stato caratterizzato da un forte nubifragio che ha accumulato in poche ore oltre 60mm di pioggia con venti a oltre 50kmh.

Visibilità ridotta sulla Bifernina, sempre a causa della pioggia, che ha reso difficoltoso il transito delle auto.

(Seguono aggiornamenti)