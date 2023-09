Il maltempo non ferma le ‘penne nere’: la sfilata degli alpini e l’omaggio al monumento dei caduti 

La pioggia non ha fermato le ‘penne nere’ giunte a Campobasso per celebrare il raduno del IV Raggruppamento Alpini che comprende le sezioni del Centro-Sud e isole organizzato con il patrocinio gratuito del Comune e la collaborazione di Regione e Provincia. Nella giornata di ieri, venerdì 22 settembre, l’apertura della tre giorni con la visita al centro storico del capoluogo, al Museo Sannitico e al Museo dei Misteri, con l’accoglienza degli ospiti nella sede sezionale. Oggi, sabato 23 settembre, invece, si è tenuta la sfilata degli alpini con l’omaggio al monumento dei Caduti e la messa celebrata dal vescovo di Campobasso, monsignor Giancarlo Bregantini. Domenica 24 settembre dalle ore 10, ci sarà l’ammassamento in Piazza San Francesco, gli onori al Labaro e la sfilata per le vie cittadine. A seguire il passaggio della “stecca” alla Sezione Marche e l’ammainabandiera. Il messaggio di benvenuto del sindaco di Campobasso, Paola Felice, agli Alpini:

‘Carissimi Alpini,

sono profondamente onorata ed emozionata nel darvi il benvenuto nella nostra città da parte di tutti i campobassani per il vostro raduno nazionale. Questo evento rappresenta un momento straordinario non solo per la vostra associazione, ma anche per la nostra comunità e per tutto il territorio molisano. La vostra storia di sacrificio, dedizione e patriottismo è un esempio vivente per tutti noi. Storicamente avete difeso é continuate a difendere i valori di solidarietà, unità e amore per la patria e il vostro impegno è motivo di orgoglio per l’intera nazione. Mentre vi riunite qui a Campobasso, vi auguro di trascorrere giorni di amicizia, condivisione e riflessione. Siate certi che la vostra presenza è accolta con grande calore dai cittadini di Campobasso e dai molisani in generale. Questo raduno è un’opportunità per rafforzare i legami tra le generazioni, per celebrare il vostro spirito di corpo e per onorare coloro che non sono più tra noi ma che vivono nella nostra memoria storica nazionale e nei nostri cuori. Vi invitiamo a scoprire la bellezza della nostra città e della nostra regione e a condividere le vostre storie e le vostre esperienze con noi. Siamo certi che questo raduno sarà un’esperienza indimenticabile per tutti. Grazie per il vostro servizio, la vostra dedizione e il vostro amore per l’Italia e benvenuti a Campobasso’.