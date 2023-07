Il malocchio e le streghe, il nuovo approfondimento della rubrica “Alesia e i suoi compagni di viaggio”

Nella nostra società contadina la donna, prima del matrimonio, era asservita alla volontà ed al dominio dell’uomo, in questo caso, il padre. Per adoperare un eufemismo, si può ben dire che il padre adoperava sulle figlie un potere di padre-padrone.

La qualificazione sociale delle donne, se tale può definirsi il suo affrancamento dal dominio del padre-padrone, avveniva solo con il matrimonio; per cui, le ragazze, fin dalla primissima gioventù, guardavano a questo evento come ad un traguardo da raggiungere nel più breve tempo possibile, anche se la volontà paterna, anche in questo caso, tarpava le loro aspirazioni, costringendole a contrarre matrimonio con persone totalmente estranee ai loro sentimenti.

Subito dopo il matrimonio, la donna doveva fare i conti con la dura realtà di una nuova famiglia, di un nuovo modo di vivere, con nuovo modo di essere asservita alla volontà maschile, vedendosi accrescere le sue responsabilità ma, soprattutto, le sue costrizioni.

Essa doveva accudire alla casa, al mangiare, a far quadrare il magro bilancio familiare e, quello che più importava, doveva assicurare la successione alla famiglia, affrontando gravidanze ripetute nel tempo che, spesso, non erano volute, scaturendo esclusivamente dalla prepotenza dei loro mariti.

Se la donna dimostrava, non solo al marito, ma anche all’intero circondario, di saper assolvere con successo a tutti questi compiti, essa poteva ritenersi pienamente realizzata nella sua parte di donna-moglie-mamma, acquistando agli occhi della gente stima e considerazione, tanto da essere inclusa nel piccolo, ma importante novero delle cosiddette “mammare”, a cui, le novelle partorienti si sarebbero rivolte, in seguito, per farsi assistere durante il loro parto. Ma se, malauguratamente, la donna sposata non riusciva ad assicurare la successione al marito o, quel che è peggio, era colpita dalla sventura di perdere il coniuge ed i figli, cosa non infrequente per i tempi, allora essa veniva additata dalla gente come persona menagramo, come essere spregevole, ovvero come “strega”, anche se quest’ultimo termine deve ritenersi, per forza di cose, eccessivo. Infatti, un conto è una donna che, per la maldicenza popolare è ritenuta strega per non essere stata in grado di assicurare la continuità familiare al marito o perché colpita da eventi luttuosi a catena, ed un conto è, nel significato semantico della parola, la vera strega capace di mettere in atto tutti i suoi riti malefici.

Ma, vediamo chi era effettivamente la vera strega nella credenza popolare. Essa veniva immedesimata in una donna appesantita ed invecchiata nell’aspetto, di carattere chiuso ed introverso, che viveva sola, preferibilmente nella immediata periferia di un centro abitato. Si crede che essa, prima di morire, lasciasse in eredità il suo pentolino, “cuocce” dialettalmente parlando, con cui in vita si era servita per preparare le misture per i suoi riti malefici, ad una persona, sempre donna, che al suo capezzale la stava aiutando nel trapasso.

Un’altra credenza vuole che essa fosse usa cospargersi il corpo con un unguento a base di strutto di maiale, salvia, rosmarino, prezzemolo, verbena, papaveri e radici di belladonna, prima di partecipare al Sabba, riunione di streghe che avveniva la notte di Natale sotto un albero di noci, nei pressi di Benevento. La grammatura degli ingredienti che formavano questo unguento era la seguente: 4 once di grasso di maiale, 4 once di salvia, 4 once di rosmarino, 4 once di prezzemolo, 4 once di verbena, 1 oncia di papavero e 2 once di radice di belladonna. Una volta in possesso del peso esatto di tutte queste sostanze, essa le pestava accuratamente nel pentolino, “cuocce”, fino ad amalgamarle in una pomata molto densa. Alla fine, il tutto veniva aromatizzato con essenza di rosa e di violette, prima di cospargerselo sul corpo. Solo dopo questo rito essa poteva dirsi pronta a partecipare al Sabba.

I soggetti preferiti su cui la strega era solita esercitare i suoi malefici erano tutte le persone in generale, più in particolare, però, i bambini, ritenuti più deboli ed indifesi, quindi più facilmente vulnerabili alle sue stregonerie.

La strega era molto temuta dalla gente, non solo perché in possesso di poteri demoniaci avversi alla loro fede religiosa ma, soprattutto, perché capace di introdursi nelle loro case in qualsiasi momento della notte sotto gli aspetti animaleschi più disparati.

L’aspetto più comune, però, era quello del gatto nero, che riusciva ad entrare nelle case attraverso quelle feritoie poste alla base degli usci, conosciute comunemente con il nome di “attaróle”. Una volta introdottasi nella casa, essa portava a termine il suo maleficio sulle persone prese a mira dei suoi malsani artifizi, se queste sventurate non avevano provveduto per tempo a difendersi con opportuni riti scaramantici.

Proprio in virtù di questa credenza popolare, che voleva la strega capace di trasformarsi in gatto, non era infrequente rinvenire nelle strade dei paesi carcasse di gatti, massacrati dalla gente a colpi di bastone o di pietre, perché si era vista tagliare la strada da questo innocuo felino o perché si era introdotto nelle case, attraverso la “attaróla”, per il solo fatto di esservi stato costretto dai morsi della fame.

Altresì, non era insolito udire per le strade imprecazioni contro le streghe, fatte da gente che si riteneva di essere stata posseduta da esse durante la notte. A volte, se la prendeva con la prima persona, solitamente una donna, che aveva la sventura di bussare alla sua porta di buon mattino per una visita di cortesia o per chiedere un favore, ritenuta ingiustamente rea delle sue disgrazie. In proposito, l’aneddotica è molto corposa e non basterebbe un intero trattato per elencare tutti i tipi di malefici che la superstizione popolare ha attribuito nel tempo alle streghe, dalla comparsa improvvisa di teste di caproni sotto il letto, ai famosi “morsi della strega”, che si palesavano la mattina sul corpo del malcapitato di turno dopo una notte passata insonne, alla repentina ed inspiegabile sudorazione degli animali nelle stalle ed a quant’altro di simili diavolerie.

Di fronte a tutti questi arcani malefici, la gente come si preservava dai molteplici influssi negativi delle streghe? Le tecniche erano svariate e differivano da soggetto a soggetto.

Ad esempio, quando nasceva un bambino, la madre, per difenderlo dalle streghe, inseriva nella sua bocca alcuni granellini di polvere di oro ricavati dalla limatura della sua fede matrimoniale. Un modo originale di difenderlo dai malefici era quello della cosiddetta “pesata della semplicità” che consisteva nel far pesare il neonato su una bilancia, detta “vélancione”, da una fanciulla o da un fanciullo di 12 o 13 anni, ritenuti simboli di purezza per la loro giovanissima età. La pesata, per avere effetto positivo, avveniva facendo poggiare il bambino sul piatto della bilancia, facendolo passare da un lato della stessa ed avendo l’accortezza, a pesatura avvenuta, di prelevarlo dal lato opposto a quello iniziale. Durante la pesatura, bisognava che le dita del neonato fossero introdotte negli anelli della catena della bilancia.

Si proteggevano i bambini dall’influsso malefico delle streghe, ma non solo da quello, provvedendo ad appendere al loro collo, al momento della nascita, un sacchetto di forma rettangolare, detto “breve”, contenente alcuni oggetti religiosi, quasi sempre immaginette sacre, in questo caso “breve sacro”, oppure piccoli ninnoli dal potere antimalefico, ed allora si aveva il “breve profano”.

Un “breve religioso”, ad esempio, al suo interno poteva contenere l’immaginetta di un Santo a cui la famiglia era devota, la pagina di un breviario, un pezzetto di una stola benedetta insieme ad un ombelico caduto. Un “breve profano”, invece, poteva contenere generalmente tre acini di sale, alcuni peli di tasso, tre chicchi di grano, un po’ di polvere raccolta il Venerdì Santo davanti al sepolcro di Gesù Cristo.

Secondo la credenza popolare quando un bambino era colpito dal maleficio delle streghe, dimagriva a tal punto da poter essere fatto passare attraverso gli anelli della catena posta all’interno della cappa di un camino. Se a ciò non si poneva un rimedio immediato, il bambino era destinato a deperire progressivamente fino alla morte.

La strega, tuttavia, non si accaniva solo sui bambini, ma riusciva sovente ad influire negativamente anche su un adulto infedele in amore, sollecitata ad intervenire da qualche donna tradita. Si vuole che quest’ultima fosse affrettata dalla strega a dirigersi nei pressi di un corso d’acqua dove avrebbe dovuto annodare uno ad uno fra di loro tutti i rami di una pianta di salice. Questi nodi avrebbero sortito l’effetto di vincolare definitivamente a se il suo uomo. Ottenuto il risultato desiderato, la donna avrebbe provveduto a sciogliere i nodi dell’albero.

Ritornando alle tecniche messe in atto dalla comunità, per preservarsi dal maleficio delle streghe, se ne elencano alcune fra le più frequenti e semplici.

Alcune famiglie, ad esempio, affiggevano immagini sacre dietro alle porte delle loro camere da letto, ritenendo le megere molto sensibili all’influsso punitivo del sacro. In altre parole, la strega temeva molto il potere inibitorio che esercitavano i Santi sulle loro azioni malefiche al pari, se è dato portarlo a paragone, del conte Dracula che era terrorizzato dal simbolo della croce o da un serto di agli.

Ma perché la gente proteggeva solo le camere da letto e non altri ambienti della casa? La risposta è molto semplice: le streghe erano solite mettere in pratica i loro malefici dopo la mezzanotte, introducendosi, sotto le spoglie di animali, nelle case attraverso la “attaróla” o, addirittura, infilandosi nella toppa della serratura dell’uscio di casa. Una volta penetrate in casa, se non trovavano sbarrato il passo da impedimenti di natura sacra, entravano nelle stanze da letto e si gettavano sulle persone che dormivano, riuscendo, in meno che non si dica, ad esercitare su di esse il loro operato diabolico. Si vuole che le malcapitate, dopo pochi giorni, venissero colpite da un forte stato di spossatezza, preludio ad un grave esaurimento fisico e nervoso.

Un’altra tecnica di difesa era quella di mettere dietro l’uscio di casa una scopa di saggina capovolta. Ciò, nell’intento popolare, sarebbe riuscito a bloccare la megera, una volta entrata in casa, costringendola a contare uno ad uno tutti i fili della scopa. Questa operazione, difficoltosa e lunga da portare a compimento, si sarebbe protratta fino alle prime luci del nuovo giorno, quando la strega, vedendosi impossibilitata ad agire alla luce, era costretta ad abbandonare la casa.

Alcune famiglie, al posto della scopa, lasciavano nei pressi dell’uscio di casa un recipiente pieno di semi di grano o di orzo o di lino o, anche, numerose ciocche di capelli o di peli di tasso, ottenendo lo stesso risultato di chi adoperava la scopa di saggina. La strega sarebbe stata obbligata a contare tutti i chicchi contenuti nel recipiente o i peli di tasso ed i capelli raccolti in ciocche. Questa complessa operazione si sarebbe protratta fino al canto del gallo, per cui, al sorgere dell’alba, essa si sarebbe dovuta allontanare frettolosamente dalla casa presa di mira.

E, se ciò non bastava, si ricorreva all’ausilio di un messale benedetto che veniva posto sotto il “saccone” prima di andare a dormire. In questo modo, anche se la strega riusciva a superare tutti gli sbarramenti che le erano stati posti davanti al suo cammino, essa si vedeva costretta, comunque, a leggere tutto il contenuto del libro, operazione non semplice da porta a compimento in una sola notte. Questo, naturalmente, le impediva di agire su chi dormiva.

Secondo il pregiudizio popolare, si crede che le streghe ascoltino quando si parla di loro; per evitare che lo facciano occorre tenere i piedi incrociati oppure, prima di un discorso, bisogna pronunciare la frase “Sabbate a’la casa mè”. Pare che questa battuta abbia un potere magico, influendo negativamente sulla loro dote extrasensoriale di ascolto.

Queste le credenze più diffuse, a cui la fantasia popolare non solo legava gesti scaramantici ed offici sacri per dissacrarle, ma soprattutto paure collettive.

Tuttavia, si ha memoria storica anche di persone che, per nulla intimorite da questi esseri demoniaci, si adoperava con tecniche e gestualità varie nell’intento di conoscerli.

Una delle più semplici e delle più diffuse era quella di posizionarsi, dopo la mezzanotte, ad un crocevia isolato, tenendo la testa infilata tra i due rebbi di una forca di legno da fieno, tenendo ben aderenti le braccia lungo il corpo e senza appoggiarsi ad altro tipo di supporto, restando, nel contempo in silenzio.

Una seconda tecnica era quella del “muzzette”, recipiente di misura per granaglie, e della candela accesa da porre al suo interno. Questa operazione, per sortire effetto, doveva reiterarsi durante tutto l’arco della notte, cosicché la strega, per poter uscire di casa, si vedeva costretta a riacquistare le sue sembianze umane davanti all’officiante che, tuttavia, per poterla vedere nell’interezza della sua persona, doveva aprire subito un paio di forbici e conficcarle nel muro dell’ambiente in cui si trovava.

Questi erano alcuni dei metodi più semplici e meno arditi da mettere in atto per smascherare una strega. Tuttavia, ne esistevano altri molto più complessi e temerari che non tutti erano in grado di attuare. Il più coraggioso era quello che si inscenava sul sacrato della chiesa dopo la messa di mezzanotte di Natale. Una persona dotata di coraggio non comune chiedeva al parroco della chiesa di lasciare aperto il messale utilizzato per celebrare il rito della messa. Ottenuto questo favore, essa indugiava davanti all’ingresso della chiesa travestito da mietitore, indossando una cappa a ruota sulle spalle ed un cappello di paglia a falde larghe sulla testa per non farsi riconoscere. Con la mano sinistra impugnava un piccolo fascio di spighe di grano ed una falce, avendo, l’indice della stessa, protetto da una guarnizione di cuoio, mentre altre tre dita, esattamente il medio, l’anulare ed il mignolo erano infilate in altrettante appendici di canna. L’avambraccio sinistro era avvolto ad una grossa manica di stoffa pesante. Ai suoi piedi vi era poggiata a terra una ciotola colma di acqua attinta, precedentemente, da sette fontane diverse.

Il risultato finale era garantito: l’impavido, così mascherato, riusciva a smascherare tutte le streghe che si trovavano all’interno della chiesa che, per potervi uscire, erano costrette a chiedergli il permesso pronunciando questa frase: “Compare, fa che esca!”.

Si è detto che l’uomo, così mascherato, riusciva di difficile individuazione da parte delle streghe; tuttavia, se per un malaugurato caso fosse stato scoperto, sarebbe stato punito severamente da esse, con apparizioni mostruose di serpenti che lo avrebbero inseguito durante l’arco del giorno, teste di caproni nel suo letto che non lo avrebbero fatto dormire la notte, di diavoli che lo avrebbero tormentato fra le fiamme ed ogni altro tipo di allucinazioni. La punizione sarebbe durata fino a quando il malcapitato non avesse chiesto loro perdono per il suo ardire e mantenuto verso la gente il più assoluto riserbo sul suo gesto di contrizione.

Prof. Arnaldo Brunale