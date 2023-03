Il made in Molise vincente: affidata a ‘Planetcall direct’ la gestione dell’emergenza idrica nel catenese

L’Acoset sceglie la società di contact center con sede a Campobasso

CAMPOBASSO. L’Acoset S.p.A, storica ed importante azienda che gestisce la distribuzione idrica per 20 comuni della provincia di Catania (fascia pedemontana), ha affidato il servizio di contact center alla Planetcall direct.

La società made in Molise, che ha partecipato alla manifestazione d’interesse e superato la concorrenza di altre grandi realtà italiane del settore, non si occuperà solo del classico lavoro di supporto informazioni e della gestione di reclami e pagamenti ma anche del fondamentale servizio, attivo 24 ore su 24, di pronto intervento per emergenza idrica.

A poco più di 10 anni dalla sua nascita, continua quindi il processo di crescita di una società che, attraverso la propria centrale operativa (la stessa che protagonista del noto Progetto Aurora, a sostegno di anziani e più fragili), è ormai in grado di offrire a livello nazionale prestazioni sempre più complesse, competitive e di qualità.

Un motivo quindi di orgoglio e soddisfazione per la nostra regione e una garanzia concreta di crescita occupazionale sul territorio, soprattutto per i giovani.