Il Macte di Termoli cerca un Direttore artistico

REDAZIONE TERMOLI

Il Macte, museo inaugurato nell’aprile 2019 come polo culturale e centro per l’arte contemporanea per la città di Termoli e il Molise, lancia un concorso internazionale per la ricerca di un Direttore Artistico.



Nato con lo scopo di promuovere l’arte e la cultura partendo dalla gestione e valorizzazione della storica Collezione di opere del Premio Termoli (formatasi dal 1955 a oggi), il museo realizza attività didattiche, di formazione e di ricerca con l’obiettivo di accrescere la conoscenza dell’arte contemporanea a livello locale e di arricchire con la propria voce il dibattito nazionale.



Tra le sue principali mansioni e responsabilità, il Direttore Artistico, con un incarico di durata triennale senza vincolo di esclusiva, dovrà occuparsi di: