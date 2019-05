Il M5S Termoli presenta la ‘Stella Cittadini e Sociale’

REDAZIONE TERMOLI

«Il M5S Termoli ha redatto un corposo programma per cambiare la città, che può essere sintetizzato in 5 punti cardine, quelle che noi chiamiamo le “5stelleper Termoli”- si legge nella nota inviata dai pentastellati- Oggi vi presentiamo la Stella Cittadini e Sociale. La Stella della Partecipazione, il faro dell’azione politica del MoVimento 5 stelle, tornerà a splendere su Termoli. Ai cittadini saranno garantiti tutti gli strumenti per poter essere coinvolti nelle scelte programmatiche del Comune Innanzitutto, sarà modificato il regolamento comunale sulla partecipazione,per non vedersi più negato il diritto al Referendum consultivo, massima espressione della volontà dei cittadini. Sarà poi realizzata la bacheca del cittadino: uno strumento che consentirà di portare direttamente all’attenzione del Consiglio le proposte di iniziativapopolare. Sarà inoltre promossa la libera costituzione dei Comitati di Quartiere, che avranno un ruolo propositivo e consultivo. Sarà infine introdotto lo strumento del Bilancio Partecipato, una pratica di governo che prevede la partecipazione della cittadinanza alla definizione delle priorità di intervento economico e delle scelte di sviluppo strategico del territorio, da realizzare attraverso cicli annuali di assemblee e/o incontri tematici aperti, in cui la popolazione propone in quali settori e con quali modalità investire parte dei fondi a disposizione del Comune. Quelli elencati sono solo alcuni tra gli strumenti che un’Amministrazione sensibile al tema della partecipazione democratica deve predisporre per restituire la sovranità alla cittadinanza. Il nostro impegno va al di là degli strumenti pratici e si declinerà, a tutto tondo, in un confronto costante, rispettoso delle istanze portate avanti da ogni cittadino. Nessuno deve rimanere indietro»