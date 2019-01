Il Lupo torna nella sua tana per proseguire la scalata: c’è la sfida alla Jesina

L’AVVERSARIA. Tra la fine del vecchio e l’inizio del nuovo anno, la formazione marchigiana ha messo insieme risultati buoni seppure altalenanti, come dimostrano i pareggi contro la Recanatese e il Notaresco, la vittoria contro il Santarcangelo giunta all’ultimo istante (primo successo esterno, ndr) e la sconfitta di Savignano. I playout sono a una sola lunghezza e per questo sono a caccia di punti pesanti per la salvezza. Lontano da casa, Trudo e compagni fanno un po’ di fatica: solo 8 i punti presi a fronte dei 16 casalinghi. Lorenzo Bordo il giocatore che ha segnato di più con 3 gol, poi Bubalo, Cameruccio e Trudo a quota due. Diversi i volti nuovi provenienti dal mercato per il tecnico Davide Ciampelli. Marini, Matinata il trequartista Villanova e l’attaccante Sergio Cruz, tra l’altro ex di giornata.

RIECCO IL BOMBER. Risale ugualmente allo scorso 22 dicembre l’ultima apparizione da titolare di Riccardo Musetti. L’attaccante capace di gonfiare la rete cinque volte in altrettante gare giocate torna finalmente tra i convocati dopo aver smaltito l’infortunio. Difficilmente partirà dal primo minuto ma è ormai pronto se dovesse venire chiamato in causa nel corso della ripresa. L’undici di partenza sarà molto simile a quello della ripresa di Forlì ma con l’eccezione di Danucci, squalificato. In regia andrà Ranelli, ai suoi fianchi Di Lauri e probabilmente Salvatori, anche se Di Paolo si gioca le proprie chance. A destra, per sostituire Lo Bello, potrebbe andare uno tra Di Pierri e Calzola, dall’altra parte La Barba e al centro Magri al fianco di Marchetti. Da non escludere l’ipotesi Tommasini a destra e del doppio under a centrocampo. Sposito tra i pali, in avanti il collaudato tridente “leggero” con Giacobbe alle spalle di Cogliati e Alessandro.