Il Lupo sbanca Montegiorgio, vetta a 3 punti (Risultati e classifica)

Il Campobasso passa a Montegiorgio e approfitta del ko della capolista Notaresco: a nove giornate dalla fine si può sognare

Al Campobasso basta un rigore di Alessandro al 70′ per conquistare l’intera posta in palio in casa del Montegiorgio e sognare la vetta ad occhi aperti con il Notaresco distante solo 3 punti. Grande merito va a Bontà, fermato irregolarmente in area avversaria al momento di battere a rete. Ed ora, a nove giornate dalla fine, per la vittoria finale è davvero tutto aperto.